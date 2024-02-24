Oyun parkında çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan bir oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, önceki gün öğle saatlerinde Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan Şehit Enes Koçak Parkı’nda çıktı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Parkta çıkan yangın sonrası bazı oyun alanları ile binalar zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.