Oyun parkında çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan bir oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, önceki gün öğle saatlerinde Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan Şehit Enes Koçak Parkı’nda çıktı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Parkta çıkan yangın sonrası bazı oyun alanları ile binalar zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı