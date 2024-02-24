Prefabrik kente ilk ve ortaokul yapılıyor

Adıyaman’da deprem sonrası kurulan prefabrik kente 12 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokul yapılıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 2 bin 500 prefabrik konutun yapıldığı Vartana’ya yeni okul yapılıyor. Konutların yapılmasının hemen ardından konteynerlardan oluşturulan sınıfların yerine hafif çelik konstrüksiyondan yeni okullar yapılıyor. Adıyaman Valisi Osman Varol yapımı süren okulların duruyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan bilgi aldı.

Vali Osman Varol, “Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla Vartana Prefabrik Kentte hafif çelik konstrüksiyondan yapılan 12 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokulu inşaatları sürüyor. Eğitime ve insana yapılan her yatırımı geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak görüyor, bütün çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı