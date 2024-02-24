Köy okulu öğrencilerine mont yardımı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı 17 köyde bulunan toplam bin 231 öğrenciye mont yardımı yapıldı.
Umutlar Üşümesin Projesi çerçevesinde hayırsever vatandaşlar tarafından köy okullarında okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere bin 231 adet mont gönderildi. Yardımlar, İyilik Senden Derneği tarafından 17 köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.
Desteklerinden dolayı hayırsever iş adamlarına teşekkür eden İyilik Senden Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz, çocukların yüzlerindeki o sıcak tebessüme vesile olmak için çalışmaya, kültür ve medeniyetimizin değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.