5. Klasik Müzik Festivali 2 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek ve Zuhal Müzik’in de piyano sponsoru olduğu Klasik Müzik Festivali, müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunacak.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festival kapsamında; Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Golden Horn Brass, İstanbul Opera Ensemble, Şirin Pancaroğlu, Viva l’Opera, Anadolu Quartet, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Marmara Flüt Orkestrası müzikseverlerle bir araya gelecek. Ayrıca festivalin çocuklar için hazırlanan özel bölümünde BabyConcerts’ın etkileşimli konser programı, söyleşi/dinleti bölümünde ise Göknil Özkök çocuklarla buluşacak. Yetişkinler için ise Serhan Bali ile söyleşi programı düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda düzenlediği “Bir Kitap, Bir Bilet” uygulamasına bu festivalde de devam edilecek ve müzikseverler konser davetiyelerini birer kitap karşılığında https://kultursanat.atasehir.bel.tr internet adresi ve MSKM Gişe’den temin edebilecekler. İnternet üzerinden davetiye alan konuklar kitap teslimlerini bilet alımından sonra kültür merkezlerine yapabilecekler. Bağışlanan kitaplar kampanya kapsamında Anadolu’da belirlenen kütüphanelere ve okullara gönderilecek.

Festivalin açılışı 2 Mart Cumartesi günü, deprem bölgesinden gelecek olan Adıyaman Filarmoni Orkestrası’nın konseri ile başlayacak. Adıyaman Filarmoni Orkestrası’na bu özel konserde, solist olarak Türk Klasik Müziğinin en kıymetli piyanistlerinden Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğretim Üyesi - Viyola Sanatçısı Doç. Dr. Coşkun Coşkundeniz eşlik edecek.

Klasik müzik notalarının Ataşehir’den yükseleceği festivalin devamında 3 Mart Pazar günü Ataşehir Belediyesi’nin sanat alanında gözbebeği olan “Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası” dünyaca ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil ile birlikte müzikseverlerin karşısına çıkacak. Yine aynı gün saat 12.00’de başlayacak festivalin çocuklar için hazırlanan bölümünde ise, BabyConcerts “Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk” başlıklı etkileşimli konser programıyla 3 yaş üzeri çocukları klasik müzik yolculuğuna çıkaracak. Sonrasında da saat 14.00’te Göknil Özkök tarafından “Bach ve Mozart ile Edebiyat Yolculuğu” başlıklı söyleşi/dinleti programı düzenlenecek.

Festival, 8 Mart Cuma günü İstanbul Opera Ensemble konseri ile devam ederken, 9 Mart Cumartesi günü ülkemizin ve dünyanın önemli arpistlerinden olan Şirin Pancaroğlu “Türk Arpı” başlıklı konser programıyla dinleyicilerle buluşacak.

Festivalin artık geleneksel hale gelen “Genç Yetenekler” bölümünde ise 10 Mart Pazar günü “Operalardan Seçmeler” programıyla Viva l’Opera Topluluğu sahne alacak. Aynı günkü söyleşi bölümünde yazar, müzisyen, araştırmacı Serhan Bali ile klasik müziğe dair bir söyleşi programı gerçekleştirecek.

13 Mart Çarşamba günü ise Anadolu halkının sözlere ihtiyacı olmayan müziklerini alışılagelmişin dışında bir üslupla yorumlayan Anadolu Quartet sahne alacak. 15 Mart Cuma günü Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi olan Golden Horn Brass özel bir programla sanatseverlerle bir araya gelecek. Festival 16 Mart’ta, Türkiye’nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestrası olan Marmara Flüt Orkestrası’nın vereceği konser ile son bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı