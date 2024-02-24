'Elin Çocukları' oyunu sahnelendi

Adıyaman Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Topluluğu tarafından organize edilen "Elin Çocukları" adlı iki perdelik komedi oyunu sahnelendi.

Kahta Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro etkinliğine, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Toplumsal meselelere mizahi bir pencereden yaklaşan "Elin Çocukları", İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Tiyatro Topluluğu, başarılı performansıyla sahne alarak, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Düzenlenen tiyatro etkinliği ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Sanat, öğrenmenin ve ifade özgürlüğünün en güçlü araçlarından biridir. 'Elin Çocukları' oyunumuz, eğitim camiamızın sanata ve kültüre verdiği değeri gözler önüne seriyor. Tüm oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı