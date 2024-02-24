Komşuda ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsın üstünde ve araçlarında arama yapıldı. Aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 adet fişek, 36 gram esrar maddesi, 47 adet sentetik ecza maddesi ve 2 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.