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Hatay ve Siirt bu haber size

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Hatay ve Siirt’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Hatay ve Siirt’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

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Hatay ve Siirt bu haber size
Hatay ve Siirt bu haber size
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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Hatay ve Siirt bu haber size

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Can 1, Zühtü Çelebi, 401, 402 Nolu, 403 Nolu, 404 Nolu, 411 Nolu, Akder, Ali İhsan Bölükbaşı, Arı, Av.Sadun Köprülü, Botaş, Çelen, Fulya, Garaj Altı 2., Garaj Altı 4., Garaj İçi 1., Güven, İnönü, Özel, Pazar 1, Pazar Altı 1 Nolu, Pazar Altı 3 Nolu, Pazar Üstü, Telli, Zengin bölgelerine,

Hatay ve Siirt bu haber size

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 573., 903., 574., 572., 569., 909., 570., 571., 566., Dr. Sadık Ahmet bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 272., 854.-, 298., 1207., 297., Mehmet Ali Şamlıoğlu, 291., 290., Mimar Sinan, Meryem Zor, 300., Hakan Kurtulan, 120., 301., 1205., Ayten Çalım, Oğulcan Tuna, Zeytindalı, 469, Hakan Çalım, Atatürk, Turgay Güdük, Bülent Bahadırlı, 323., 480, 325., 306., 311., 333., Üniversite, 346, 1031., Zeytindalı 1, 330., 327., Batı Kardelen, 1043., 478, 316., Sınav, 483, 1042., Kardelen, Mehmet Akif Ersoy, 146., Faruk Cengiz, 1727., 1423., 156, 161, 167., Muhammed Ali Karakuş, 170., 153, 165., Muhsin Yazıcıoğlu, 163., 1482., 166., 1481., 164., 157, 162., 169., 1422., Ahmet Uyan, 159 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Hatay ve Siirt bu haber size

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Dolusalkım, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Soğuksu, Sırçalı, Derecik, İnecik, Asmalıdere, Belençay, Yağcılar, Ümranlı, Hilki, Mülki bölgelerine,

Hatay ve Siirt bu haber size

Yarın 08.30-11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni (Merkez), Bahçelievler bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Akdem bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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24 Şub 2024 - 13:47 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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