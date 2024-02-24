Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı 6319, 63124, 63178, 63130, 63147, 63198, 63135, 162, 63184, 63186, 63172, 63128, 63123, 63188, 63190, 63194, 63129, 63125, 63119, 63117, 63176, 6399, 63192, 63196, 63103, 63143, 63200, 63115, 63127, 63131, Kanal_1, Mersin, Abdi İpekci, Selanik, 691532, Nacarlı Deresi Doğusu, 691533, 69700, İnönü, 7102, İşraş Arkası, 7103, Aziz Güses Çifliği, 67712, 67708, 67709 Sk.Kuzeyi Vakıflar Karşısı, 67702, 67705, 67723, 67715, 67714, 67721, 67722, 67704, 67716, 67710, 67700, 67719, 67718, 67709, 67724, 67701, 67713, 67717, 67720, 67701 Sk Kanal Üstü Doğusu, 67711, Kanlıkuyu Mevki, Su Deposu Civarı, 67707, 67703 bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Halide Edip Adıvar, 29 Ekim, 702, Hacı Latif, Fahri Görgülü, Alparslan Türkeş Bulvarı, Kıbrıs, 427 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Yurt, Fener, Nazilli, Cami, S.Çakmakoğlu, Aydın, Dörtayak, Atatürk, Akdeniz, Şirin, Cemaloğlu, Osmanoğlu, Mebuslar bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Bozyazı ilçesine bağlı Alparslan Türkeş, Ahmet Ceylani Tuğrul, Nebi Kiya, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 319, Komiser Nebi Ballı, Ballılar, 313, 314, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 328-, 327, 325/1, Hamdi Mert, 903, 915, 917, 916, 919, 921, Esentepe, 924, 925, 901, 904, Emir Ali Çavuş, Gün Sazak, 914, Şehit Cemal Türedi, 918, 920, 923, 926, 927, Şehit Murat Akkuş, 901/1, Hacı Ahmet Mert, Doğan Deniz, 204, 217, Katip Süleyman Erarslan, 202, Alparslan Türkeş/2, Alparslan Türkeş/5, Alparslan Türkeş/3, Muhtar Mehmet Kara, 1002, 1021, Kaledibi/1, Atatürk, Başkan Ali Ayaz, Prof. Dr. Ali Ayhan, Hilmi Ergenekon, Paşa, Şehitler, Gök Mustafa, Sami Baran, Ahmet Yılmaz, Atılgan, Mustafa Deniz, Hükümet, Gürsel Kavun, Halil Atalay, Kayatürk, Karanfil, 103, Orhun, Hulusi Sayın, Arapoğlu, Şehit Murat Namdar, Şehit Turan Kılıç, Denizci Mehmet, Ali Rıza Özdeniz, Mimar Kemal Çelik, Dr. Özmumcu, Dr. Aytekin Bilge, Dr.Yeni Gül, Fevzi Kılıç, Sağlık, 105, 112, Başkan Muzaffer Ünal, Mürsel Kavun, 101, 108, 109, 110, 111, Girne, Şehit Mehmet Torin, Ergenekon, Toros, Bilgehan, 106, Komiser Yaşar Çanlı, Şehit Kenan Ay, Mehmet Akif Ersoy_1, Tahsin Baran, Dr Özenç Öner, Yıva, 113, 109/1, Alparslan Türkeş/9, Şehitler/1, 112/1, 112/2, 804, 803, Yıldırım Çavuş, 801, 802, 814 bölgelerine,
Yarın 07.00-13.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 2.Kanal, Alparslan Türkeş, Erenler, Marina, Gültekin_1, Koç, Erdal Koç, Karadağ, Akdeniz_2, Kil, Mimar Sinan, Fatih_2, Çetin_1, Mezarlık_4, Ofis, Sağlık_2, Sebaste-, Kuruş, Kızılbağ, Kanuni, Atatürk (Merdivenlikuyu), Çevikler, Burçlar, Okul_2, Cumhuriyet_2, Yıldırım Beyazıt, Ziya Gökalp_1, Toklu, Atatürk (Yemişkumu), Abdurrahman Akça, Solmaz, Serinoğlu, Yılmazoğlu, Tepe, Selvioğlu, İstiklal_1, Sebaste (Yemişkumu), Orhan Gazi, Dölek, Karaoğlan, Abdullah Sarıbacak, Akdeniz (Yemişkumu), Malazgirt_2, Ergenekon, Kanlı Divane, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Ersoy, Pelitli, Demir, Hafız Hasan Topkara, Kanal_1, Antik, Gelin Çiçeği, Kızılören, Metehan, Atatürk_6, Yanıkhan, Çamlı Gök, Çıbıklı, Merkez_24, Kadılar (Batısandal), Kadılar_1, Yüksek, Kızılbağ_1, Öküzlü, Veli Balcı, Paşa, Bağlar_1, Şehit Albay Süleman, Numanoğlu, Uygunlar, Yunus Emre_3, Sertler_1, Egemen, Kuvai Milliye, Tepedibi, Radar Yolu (Çayıroluk), Çiftlik, Topallar, Camii_1, Demirtaş, Barbaros, Elece (Merkez), Ahmet Tekeli, Eski Yol, Uysal, Uçar, Karataş, Yılmaz, Menderes_2, Balcılar, Mimar Sinan_2, Mehmet Akif Ersoy_1, Eski Yol (Merkez), Çınarlar, Çetin, Cumhuriyet_6, Homurlu, Paşa (Merkez), Uslular_1, Bayram, Kale_2, Elece, Piri Reis_1, Üçarmut, Aktaş, Piriler, Zafer, Hacı Efendi, Okurlar, Geçitler, Petrol, Atatürk_5, Radar Yolu, Okul Yolu, Gölgeliler, Gölet, Barış, Fatih_1, Cumhuriyet (Merkez), Karadağ_1, Tetir, Merkez_15, İmirzeli, Bucaklar, Gündoğdu, Dertli, Talca, Site, Süleyman Sülük, Şahin_2, Camii, Nevit Kodallı Sanat, Gül_1, Duman, Selviler, Silifke-Mersin (Toroslar), Plaj Yolu 1., Bahçe_2, Mehmet Kale, Sahil Yolu (Mavideniz), Ahmet Erol, Zeynep Kale, Ahmet Kale, Kirazlı, Plaj Yolu 2., Sahil Yolu, Akif Tığ (Merkez), Ali Kiya, Çukuralanı, Silifke-Mersin, Huriye Seyran, Güneş_1, Çetin Özyaran, Sevgi, Akif Tığ, Yüksel, Dostlar, Avcılar, Doğan, Serap, Çakır Hasan (Toroslar), Güney_4, Ömer Kale, Karanfil_4, Erden_1, Silifke-Mersin (Merkez), Belediye_1, Çakır Hasan, Çelebi, Tipi, Hayrat-, Karanfil_2, Yasemin, Yılmaz_1, Tipi Ali, Gül, Bahar, Sanayi, Kamil Cırık, Bayır, Yüceler (Merkez), Ulak, Yaşam, Kardelen, Hal_2, Üstül, Seyrek, Akıncılar, Övgü, Rauf Denktaş, Belediye, Egemen_1, Emin, Kader, Gazi, Çerçi, Çay, Yazgan, Kazım Karabekir (Yeni), Okul_1, Celal Bayar, Vadi, Balcı, Zafer_2, Necdet Ünüvar (Merkez), Ceylan, Dere_1, Murtlu Bucak, Doruk, Esen, Saçar, Hisar, Kuyugöz, Muhtar İbrahim, Şen, Serinler_1, Menekşe_1, Ülker, Karahacı, Has, Necip Fazıl (Yeni), Kale_3, Keklik, Zirve, Arslan, Kazım Karabekir, Erdem, Atatürk (Yeni)_1, Huzur_1, Çelik, Sümbül_1, Sıla, Sultan, Cumhuriyet (Yeni), Çavuş, Bizim, Tuzla, Doktor, Vatan, Çatırık, Sevindik, Karaahmetli, İşlek, Şahin_1, Cami, Rana, Avşar, Sarılar_1, Topal, Portakal, Bostan, Mehmet Akif, Çam-, Bozkır, Naz, Yayla_2, Pınar_1, Bayramoğlu, Necdet Ünüvar (Yeni), Çınar_2, Atatürk _7, Zeytinlik_1, Neşe, Reyhan, Kurt, Mimar Sinan_3, Öğretmenler, Hakkı Serin, Sera, Preveze, Uğur, Sağlık_1, Portakal_1, Cumhuriyet_5, Mandalina, Menekşe_2, Piri Reis_2, Aydın, Melek, Milli Egemenlik (Çamlıbel), Sandal, Ziyagökalp, Mete Han, Atatürk (Merkez), Mehmet Akif_2, Yılmaz_2, Beyazıt, Karanfil_5, Özer, Niyazi Yalçın, Dumlupınar, Erden, İlyas, Kurnaz, Sakarya, Doğan_1, Kasaplar, Mezarlık_2, Güpler, Sertler, Dağ, Ercan, Serin, Çınar (Bağalanı), Çınar_1, Kanuni_1, Dur, Menderes, Alparslan, Topkara, Camii_2, Bahçecik, Aydınalp, Malazgirt (Tırtar), Menderes (Tırtar), Malazgirt (Azimli), Havaalanı, Sazak, Melek_1, Silifke, Atatürk_4, Mehmet Akif_1, Dağlı, Silifke (Bağalanı), Türeler, Milli Egemenlik_2, Balcı_1, Malazgirt, Hüsnü Şıhman, Silifke (Tırtar), Zafer_3, Milli Egemenlik (Bağalanı), Özdemir, Merkez_2, Köşkerli, Belen, Yarenler, Oğuz, Yüceler, Kerim Kiya, Hilal, Barboros (Merkez), Atatürk, Kamil Cırık (Merkez), Yurt, Fatih_3, Turgut Özal, Necdet Ünüvar, 2. Batı Kanal, Adnan Menderes (Yeni), Tarım, Hürriyet_1, Gültepe, Sezer, Yamaç, Cırıklar, Yapısıgüzel, İlköğretim, İstiklal, Plevne_1, Odtü, Mimar Sinan_1, Dr.Sadık Ahmet_1, Evliya Çelebi, Dolamaç, Kale_5, Demirel, Lamas, Fatih, Aksay, İbrahim Kırış, K.Karabekir, Yoğunlar, Ahmet Yesevi, Malazgirt_1, Zafer_4, Yunus Emre, Yavuz Sultan Selim_1, Mehmet Fikri Şimşek, Menderes_3, Bereket, Adnan Menderes_1, Çamlıtepe, Fidan, Barboros, Çakır, Sahil, Kırışlı, Cumhuriyet, İsa Öz, Kerim Kiya (Merkez), Necip Fazıl, Durmaz, Beğyurdu, Kanal_2, Tepe_2, Karaca, Şehit Polis Besim Taş, Yeşilyurt, Akdeniz, Nuvit Kodallı, Azimli, Atatürk_1, Mevlana_1, Çaylar, Alpaslan, Ecevit, Akıncılar_1, Zafer (Merkez), Milli Egemenlik_3, Limon, Mete, Plevne, Yaşar, Küçük, Çaldıran, Sırrı, Kürşat, Sezerler, Çolak, Çilingir, Hal_1, Bıyık_1, 610, 714, 601, 713, 2, 701, 715, Bozkoyak, 603, 609, 707, 704, 604, 712, 608, Karahıdırlı, 802, 703, 602, 711, 710, 709, 612, İstiklal_3, 605, 705, 211_1, 706, 611, Şehit Bayram Dere (Yeşildere), Güney, 606, Şehit Bayram Dere, Yayla, Yayla (Yeşildere), 708, 607, Şehit Hayati Bilgin, Yayla (Kale), Dayaklı, Eski Ören bölgelerine,
Yarın 09.30-16-30 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Kara Kise, Taşdemir, Buhran, Akçakoyun, Köprü, Dedelerentegre, Bozburun, Merkez/Dedeler, Ulupınar, Kesiksöğüt, Gonca, Hırmanlı/4, Kemer/5, Kemer, Hırmanlı/7, Hırmanlı, Hırmanlı/3, Uşakpınarı, Uşakpınarı-, Gökbelen, Topaktaş, Kocabucak, Samadın bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 1, 3475, 3401, Atatürk_2, 3462, 3460, 3471, 3479, 3481, 3477, 3901, 3909, 3938, 3971, 3933, 3914, 3949, Atatürk_1, 3927, 3945, 3947, 3936, 3924, 3923, 3943, 3932, 3931, 3941, 3913, 3946, 3957, 3904, 3908, 3902, 3905, 3921, 3968, 3929, 3922, 3919, 3915, 3926, 3944, 3920, 3942, 3964, 3974, 3925, Kirişli, 3801, Soğanlık, Dr.Buket Avşar, 3821, 3825, 3854, 3865, Atatürk_3, 3820, 3812, 3808, 3833, 3834, 3802, 3809, 3835, 3826, 3830/1, 3876, 3841, 3858, 3817, 3815, 3814, 3828, 3881, 3868, 3830, 3838, 3872, 3831, 3875, 3847, 3880, 3878, 3883, 3857, 3849, 3853, 3848, 3887, 3822, 3819, 3816, 3845, 3827, 1923, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1937, 1939, 1943, Hüseyin Okan Merzeci bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.