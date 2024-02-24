Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 3512, 3521, 3509, İnönü (Yüce), Fevzi Çakmak (Yeşilyurt), 3515, Atatürk (Yeşilyurt), Fevzi Çakmak, 1 (Yüce), 3507, 3520, 3516, 3508, 3524, 3503, 3514, 3511, Küme 1, 3523, Doruk Alparslan Türkeş, 3513, Küme 2 Salibali, 3522, 3518, İncirli Pınar, 3519, 3504, 3502, 3505, Şehit Adem Uyar, 4909, 4911, 4901, 4903, 4908, 4913, 4905, Çakaldere, D 400 Karayolu, 4906, 4902, Altıkara, 4909, 4901, 4911, D 400 Karayolu, Çakaldere, Altıkara, 4600 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Ankara Yolu, 614, Fatih Sultan Mehmet, Veternerlik Mevkii, 61014, Kışla, Dağyaka Mah., 2040, Ankara, 2062, Büyüksaray Top. İşy., Orhanevi, 2038, Bitik, Orhaniye, 2057, Dağyaka, 2051, 2047, 2043, Çimşit, 2073, İmrendi, 2063, 2052 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Yumurtalık ilçesine bağlı 4051, Muzaffer Özdağ, 4002, Karahacılı, 4017, Ekber Şah, 4021, Ömer Seyfettin, Oğuz Han, Cengiz Han, 4027, Tuğrul Bey, Hakan, Kafkas, Ahmet Haşim, Evliya Çelebi, Melik Şah, Hoca İshak, Alemdar Mustafa Paşa, Mimar Sinan Akdeniz, 4001, Saltuk Buğra Han, 4031, 4023, Şeyh Edebali, Bosnalı Fatih, Atatürk Yumurtalık, Kayı Boyu, Baybars, Devlet Bahçeli, Kılıçarslan, Halide Edip Adıvar, 4020, 4016, Kadı Burhanettin, 4007, 4003, Emir Sultan, Girne, Selahattin Eyyubi, 4005, 5008, 5053, İmamoğlu, 5054, Gölovası, Aladağ, İsken Lojmanları, Akdeniz Sitesi, Aygaye, Ateşoğlu, Aşkar Sitesi, Karsantı, 5041, Karataş, 5052, Kozan, 5059, Kadirli, Yüzevler, 5063, Saimbeyli, Ceyhan, Gölovası Sahil Kıyısı, Seyhan, 5055, 5042, Adana, Orhan Gazi, Hakim Sefa Mutlu, Murathan, Şehit Harun Arslanbay, Kale İçi, Alparslan, Yavuz Sultan Selim Ayas, 1006, Osman Gazi Ayas, Kanuni Sultan Süleyman, Atilla Han, Liman, Iv.Murat, Mehmet Akif Ersoy, Mete Han, Sahil Yolu, Fatih Sultan Mehmet Ayas, Ziya Gökalp Ayas, Yıldırım Beyazıt, Hüseyin Baykara, Hükümet, 1001, Yumurtalık, Demirtaş, Dumlupınar, Piri Reis, 3012, 3016, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Kurtuluş, 3013, Malazgirt, Anafartalar, Hızır Reis, Genç Osman, Mareşal Fevzi Çakmak, Mohaç, 3006, 3009, Oruç Reis, 3005, 3015, Sakarya, 3004, 3002, Hamzalı, Kalemli, Dsi Eğitim Dinlenme Tesisleri, Avukat Erkan Tekin, 6011, Yahya Kemal Beyatlı, 6033, 6004, 6008, Ziya Paşa, 6059, Süleyman Çelebi, 6016, On Başı Mehmet, Yörük Ali Efe, Ebul Fez Elçibey, Dede Korkut, 6046, Dadaloğlu, Çolak Hüseyin, Nasrettin Hoca, Deniz, Şah İsmail, Karacaoğlan, 6040, Yunus Emre, 6066, Köprülü Fuat Paşa, Abdul Hamit, 6053, 6047, Cumhuriyet, Hürriyet Kemalpaşa, 6001, Molla Fenari, 6052, Aşık Veysel, 6014, 6003, 6041, 6048, Alparslan Türkeş, Necip Asım, 6017, 6006, Hasan Tahsin, Bilge Kağan, 6005, Narlıören, Herekli Sokak, 2006, Lale Ören, Nergiz, Menekşe Ören, Zakkum, Beyaz Gül, Açelya, Begonya, Karanfil, Defne, Akasya, Orkide, Fesleğen, Manolya, 2000, Reyhan, Kardelen, Sugözü bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4732, 4733, 4734, 4738, 4739, 4740, 4741, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4756, Akdeniz_1, Kardelen, Mihmandar, Karataş, Kardelen, 5189, 5190, 5191, 5243, 5244, 5245, 5247, 5248, 5249, Eğitim, Fatih Sultan Mehmet, Gül_1, Kardelen_1, Okul, Park, 4640, 4641, 4648, 4649, 4650, Gaziler, Kanal_1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.