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Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı

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Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı mask
Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı
Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı
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Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 3512, 3521, 3509, İnönü (Yüce), Fevzi Çakmak (Yeşilyurt), 3515, Atatürk (Yeşilyurt), Fevzi Çakmak, 1 (Yüce), 3507, 3520, 3516, 3508, 3524, 3503, 3514, 3511, Küme 1, 3523, Doruk Alparslan Türkeş, 3513, Küme 2 Salibali, 3522, 3518, İncirli Pınar, 3519, 3504, 3502, 3505, Şehit Adem Uyar, 4909, 4911, 4901, 4903, 4908, 4913, 4905, Çakaldere, D 400 Karayolu, 4906, 4902, Altıkara, 4909, 4901, 4911, D 400 Karayolu, Çakaldere, Altıkara, 4600 bölgelerine,

Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Ankara Yolu, 614, Fatih Sultan Mehmet, Veternerlik Mevkii, 61014, Kışla, Dağyaka Mah., 2040, Ankara, 2062, Büyüksaray Top. İşy., Orhanevi, 2038, Bitik, Orhaniye, 2057, Dağyaka, 2051, 2047, 2043, Çimşit, 2073, İmrendi, 2063, 2052 bölgelerine,

Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Yumurtalık ilçesine bağlı 4051, Muzaffer Özdağ, 4002, Karahacılı, 4017, Ekber Şah, 4021, Ömer Seyfettin, Oğuz Han, Cengiz Han, 4027, Tuğrul Bey, Hakan, Kafkas, Ahmet Haşim, Evliya Çelebi, Melik Şah, Hoca İshak, Alemdar Mustafa Paşa, Mimar Sinan Akdeniz, 4001, Saltuk Buğra Han, 4031, 4023, Şeyh Edebali, Bosnalı Fatih, Atatürk Yumurtalık, Kayı Boyu, Baybars, Devlet Bahçeli, Kılıçarslan, Halide Edip Adıvar, 4020, 4016, Kadı Burhanettin, 4007, 4003, Emir Sultan, Girne, Selahattin Eyyubi, 4005, 5008, 5053, İmamoğlu, 5054, Gölovası, Aladağ, İsken Lojmanları, Akdeniz Sitesi, Aygaye, Ateşoğlu, Aşkar Sitesi, Karsantı, 5041, Karataş, 5052, Kozan, 5059, Kadirli, Yüzevler, 5063, Saimbeyli, Ceyhan, Gölovası Sahil Kıyısı, Seyhan, 5055, 5042, Adana, Orhan Gazi, Hakim Sefa Mutlu, Murathan, Şehit Harun Arslanbay, Kale İçi, Alparslan, Yavuz Sultan Selim Ayas, 1006, Osman Gazi Ayas, Kanuni Sultan Süleyman, Atilla Han, Liman, Iv.Murat, Mehmet Akif Ersoy, Mete Han, Sahil Yolu, Fatih Sultan Mehmet Ayas, Ziya Gökalp Ayas, Yıldırım Beyazıt, Hüseyin Baykara, Hükümet, 1001, Yumurtalık, Demirtaş, Dumlupınar, Piri Reis, 3012, 3016, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Kurtuluş, 3013, Malazgirt, Anafartalar, Hızır Reis, Genç Osman, Mareşal Fevzi Çakmak, Mohaç, 3006, 3009, Oruç Reis, 3005, 3015, Sakarya, 3004, 3002, Hamzalı, Kalemli, Dsi Eğitim Dinlenme Tesisleri, Avukat Erkan Tekin, 6011, Yahya Kemal Beyatlı, 6033, 6004, 6008, Ziya Paşa, 6059, Süleyman Çelebi, 6016, On Başı Mehmet, Yörük Ali Efe, Ebul Fez Elçibey, Dede Korkut, 6046, Dadaloğlu, Çolak Hüseyin, Nasrettin Hoca, Deniz, Şah İsmail, Karacaoğlan, 6040, Yunus Emre, 6066, Köprülü Fuat Paşa, Abdul Hamit, 6053, 6047, Cumhuriyet, Hürriyet Kemalpaşa, 6001, Molla Fenari, 6052, Aşık Veysel, 6014, 6003, 6041, 6048, Alparslan Türkeş, Necip Asım, 6017, 6006, Hasan Tahsin, Bilge Kağan, 6005, Narlıören, Herekli Sokak, 2006, Lale Ören, Nergiz, Menekşe Ören, Zakkum, Beyaz Gül, Açelya, Begonya, Karanfil, Defne, Akasya, Orkide, Fesleğen, Manolya, 2000, Reyhan, Kardelen, Sugözü bölgelerine,

Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4732, 4733, 4734, 4738, 4739, 4740, 4741, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4756, Akdeniz_1, Kardelen, Mihmandar, Karataş, Kardelen, 5189, 5190, 5191, 5243, 5244, 5245, 5247, 5248, 5249, Eğitim, Fatih Sultan Mehmet, Gül_1, Kardelen_1, Okul, Park, 4640, 4641, 4648, 4649, 4650, Gaziler, Kanal_1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adanalılar dikkat Tek tek açıklandı

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24 Şub 2024 - 13:44 Adana- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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