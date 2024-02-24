Bir uyarı da Gaziantep ve Osmaniye için geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Gaziantep ve Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Gaziantep ve Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı 12016, Ruhi Kılıçkıran-, 12027, 210 Nolu, 216 Nolu, Çıtırıklar, A.Mahmut, Atılganlar, Azgın, 215 Nolu, Sazlık, Ray, 206 Nolu, 207 Nolu, İbicekler, 205 Nolu, 209 Nolıu, Aydınlıoğlu, Zümrüt, Avcılar, 202 Nolu, Malatyalılar, Maraşal Fevzi Çakmak, Adnan Menderes, Ramazan Arısan, 49 Nolu, Stadyum, Kurtuluş, 302 Nolu, 8 Nolu, Düğün Salonu, 1 Nolu, Ziyaret, 3 Nolu, Aksinler, Bademlik 4 Nolu, 312 Nolu, Banka, Öksüzler, Lise, 7 Nolu, 12 Nolu, Arıklılar, 40 Nolu, 2 Nolu, Atatürk, 5 Nolu, Mehmet Cevlani Önal, Kaymakamlık, Bademlik 1 Nolu, 11 Nolu, 9 Nolu, Nergiz, 6 Nolu, 10 Nolu, Maliye, 309 Nolu, 304 Nolu, 4 Nolu, 37 Nolu, 4., Cengizhan, 54 Nolu, Kütüphane, 43 Nolu, 48 Nolu, 314 Nolu, 310 Nolu, Şht.Uzm.Çvş.Süleyman Danacı, 47 Nolu, 50 Nolu, Belediye, 39 Nolu, Hacıömer, Karataş, Mustafa Hoca, Mehmet Çıtırık, 5., Devlet Hastanesi, 142 Nolu, Cami, 30 Nolu, Patoğlu, 33 Nolu, 35 Nolu, Şehit Polis Mahmut Ava, Gazi Osman Paşa, Süleyman Göbel, Adana, 154 Nolu, Toprakkale, 151 Nolu, Kuşçular, 32 Nolu, İbrahim Ergen, 31 Nolu, Beyler, Yolaşan, Barbaros, Kale, Su Deposu, Kışla, Şehit Komser İbrahim Hacıbekiroğlu, Uçar, 29 Nolu, Göçmenler, 28 Nolu, Ömerhoca, 27 Nolu, Beş Evler, Çavuşoğlu, Ahmethoca, 26 Nolu, Efendiler, 706 Nolu, Şehit Emrah Yazgan, Kocayusuf, Aslanpınarı, 25 Nolu, 63 Nolu, Ziraat, 61 Nolu, Okul, 13 Nolu, 17 Nolu, 20 Nolu, 16 Nolu, Mehmet Şahin, Kanal, Remzi Hoca, 15 Nolu, Duman, Ali Bey, Jandarma, Belediye 19 Nolu, Keleş, 21 Nolu, 59 Nolu, Mustafa Kemal Paşa, 14 Nolu, Şeyh Şamil, 510 Nolu, 521 Nolu, Postacı Fazlı, 6., Bılınmeyen27, Degirmen, Kasım Paşa, Çamlıbel, 512 Nolu, Kınık, Kumarlı-, Uyduranlar, Kumarlı, Osmaniye, Osmaniye Gaziantep Otoyolu, Sayhüyük, 34 Nolu, Galalı Dere1, 36 Nolu, Galalı Dere, İnceler12016, Ruhi Kılıçkıran-, 12027, 210 Nolu, 216 Nolu, Çıtırıklar, A.Mahmut, Atılganlar, Azgın, 215 Nolu, Sazlık, Ray, 206 Nolu, 207 Nolu, İbicekler, 205 Nolu, 209 Nolıu, Aydınlıoğlu, Zümrüt, Avcılar, 202 Nolu, Malatyalılar, Maraşal Fevzi Çakmak, Adnan Menderes, Ramazan Arısan, 49 Nolu, Stadyum, Kurtuluş, 302 Nolu, 8 Nolu, Düğün Salonu, 1 Nolu, Ziyaret, 3 Nolu, Aksinler, Bademlik 4 Nolu, 312 Nolu, Banka, Öksüzler, Lise, 7 Nolu, 12 Nolu, Arıklılar, 40 Nolu, 2 Nolu, Atatürk, 5 Nolu, Mehmet Cevlani Önal, Kaymakamlık, Bademlik 1 Nolu, 11 Nolu, 9 Nolu, Nergiz, 6 Nolu, 10 Nolu, Maliye, 309 Nolu, 304 Nolu, 4 Nolu, 37 Nolu, 4., Cengizhan, 54 Nolu, Kütüphane, 43 Nolu, 48 Nolu, 314 Nolu, 310 Nolu, Şht.Uzm.Çvş.Süleyman Danacı, 47 Nolu, 50 Nolu, Belediye, 39 Nolu, Hacıömer, Karataş, Mustafa Hoca, Mehmet Çıtırık, 5., Devlet Hastanesi, 142 Nolu, Cami, 30 Nolu, Patoğlu, 33 Nolu, 35 Nolu, Şehit Polis Mahmut Ava, Gazi Osman Paşa, Süleyman Göbel, Adana, 154 Nolu, Toprakkale, 151 Nolu, Kuşçular, 32 Nolu, İbrahim Ergen, 31 Nolu, Beyler, Yolaşan, Barbaros, Kale, Su Deposu, Kışla, Şehit Komser İbrahim Hacıbekiroğlu, Uçar, 29 Nolu, Göçmenler, 28 Nolu, Ömerhoca, 27 Nolu, Beş Evler, Çavuşoğlu, Ahmethoca, 26 Nolu, Efendiler, 706 Nolu, Şehit Emrah Yazgan, Kocayusuf, Aslanpınarı, 25 Nolu, 63 Nolu, Ziraat, 61 Nolu, Okul, 13 Nolu, 17 Nolu, 20 Nolu, 16 Nolu, Mehmet Şahin, Kanal, Remzi Hoca, 15 Nolu, Duman, Ali Bey, Jandarma, Belediye 19 Nolu, Keleş, 21 Nolu, 59 Nolu, Mustafa Kemal Paşa, 14 Nolu, Şeyh Şamil, 510 Nolu, 521 Nolu, Postacı Fazlı, 6., Bılınmeyen27, Degirmen, Kasım Paşa, Çamlıbel, 512 Nolu, Kınık, Kumarlı-, Uyduranlar, Kumarlı, Osmaniye, Osmaniye Gaziantep Otoyolu, Sayhüyük, 34 Nolu, Galalı Dere1, 36 Nolu, Galalı Dere, İnceler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Toprakkale ilçesine bağlı 12016, Ruhi Kılıçkıran-, 12027, 210 Nolu, 216 Nolu, Çıtırıklar, A.Mahmut, Atılganlar, Azgın, 215 Nolu, Sazlık, Ray, 206 Nolu, 207 Nolu, İbicekler, 205 Nolu, 209 Nolıu, Aydınlıoğlu, Zümrüt, Avcılar, 202 Nolu, Malatyalılar, Maraşal Fevzi Çakmak, Adnan Menderes, Ramazan Arısan, 49 Nolu, Stadyum, Kurtuluş, 302 Nolu, 8 Nolu, Düğün Salonu, 1 Nolu, Ziyaret, 3 Nolu, Aksinler, Bademlik 4 Nolu, 312 Nolu, Banka, Öksüzler, Lise, 7 Nolu, 12 Nolu, Arıklılar, 40 Nolu, 2 Nolu, Atatürk, 5 Nolu, Mehmet Cevlani Önal, Kaymakamlık, Bademlik 1 Nolu, 11 Nolu, 9 Nolu, Nergiz, 6 Nolu, 10 Nolu, Maliye, 309 Nolu, 304 Nolu, 4 Nolu, 37 Nolu, 4., Cengizhan, 54 Nolu, Kütüphane, 43 Nolu, 48 Nolu, 314 Nolu, 310 Nolu, Şht.Uzm.Çvş.Süleyman Danacı, 47 Nolu, 50 Nolu, Belediye, 39 Nolu, Hacıömer, Karataş, Mustafa Hoca, Mehmet Çıtırık, 5., Devlet Hastanesi, 142 Nolu, Cami, 30 Nolu, Patoğlu, 33 Nolu, 35 Nolu, Şehit Polis Mahmut Ava, Gazi Osman Paşa, Süleyman Göbel, Adana, 154 Nolu, Toprakkale, 151 Nolu, Kuşçular, 32 Nolu, İbrahim Ergen, 31 Nolu, Beyler, Yolaşan, Barbaros, Kale, Su Deposu, Kışla, Şehit Komser İbrahim Hacıbekiroğlu, Uçar, 29 Nolu, Göçmenler, 28 Nolu, Ömerhoca, 27 Nolu, Beş Evler, Çavuşoğlu, Ahmethoca, 26 Nolu, Efendiler, 706 Nolu, Şehit Emrah Yazgan, Kocayusuf, Aslanpınarı, 25 Nolu, 63 Nolu, Ziraat, 61 Nolu, Okul, 13 Nolu, 17 Nolu, 20 Nolu, 16 Nolu, Mehmet Şahin, Kanal, Remzi Hoca, 15 Nolu, Duman, Ali Bey, Jandarma, Belediye 19 Nolu, Keleş, 21 Nolu, 59 Nolu, Mustafa Kemal Paşa, 14 Nolu, Şeyh Şamil, 510 Nolu, 521 Nolu, Postacı Fazlı, 6., Bılınmeyen27, Degirmen, Kasım Paşa, Çamlıbel, 512 Nolu, Kınık, Kumarlı-, Uyduranlar, Kumarlı, Osmaniye, Osmaniye Gaziantep Otoyolu, Sayhüyük, 34 Nolu, Galalı Dere1, 36 Nolu, Galalı Dere, İnceler, Kuşçular, Adana, 35 Nolu, 3., Kale-1 Nolu, 1., 131 Nolu, Recep Alpaslan, 116 Nolu, 102 Nolu, 106 Nolu, Kışla, Kale, Postacı Fazlı, Lalegölü, Fatih, Muhsin Yazıcıoğlu, Sazlık, 909 Nolu, 907 Nolu, Çiftlik, Çelik, Ganioğlu, Tentik Osman Ağa, Barış Sokak, Hakim Süleyman Kale, Gül Sokak, Rauf Denktaş, Yolçatı, Su Batagı, Cami, Şehit Mehmet Gaser, Şehit Bekir Evirgen, Gökşen İbrahim1, Gastal, Çürük Osman, Muhtar Mehmet Evcil Sokak, Profesör Mehmet Önalan, Gökşen İbrahim, Atatürk, Süleyman Evcil, İsmet, Nar Çiçeği Sokak, Büyüktüysüz, Osmaniye, Albay Orhan Eroglu, Gazi Hüseyin Evin, Fatih Cami, Ekşi, Kesik, Kartal Sokak, Beş Evler, Urugümüşlü, Karalar, Yazlamazlı, Kuşkaya, Tepe Sokak, Vali Ümmet Önalan, Delihalil, Şehit İbrahim Etiz, Ostu, Maraşal Fevzi Çakmak, İtölen, Güvercin Sokak, Aslan, Kore Gazisi Hacı Engi, Muylu Bekir, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Otoban, Komiser Ahmet Yıldız Sokak, Nail Açacak Sokak, Büyüktüysüzosb, Mustafa Baştuğ, Vali Celalettin Cerrah, Fuat Tosyalı, Aytekin, Muhtar Ali Deprem Sokak, D400, Mustafa Erdem Sokak, Cami Sokak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:
“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Akçalar, Ateşler bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 60280, 60279, 60277, 60285, 60102, 60100 Nolu, 60099 Nolu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.