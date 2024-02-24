Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yaylacık, Aran, Yayla, Gürağaç, Yaylabaşı, Pınardere, Durusu, Köprülü, Kaplan, Yeşilalan, Safa, Kayacan Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, İstasyon bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Bozok, Ambarlı, Gölbaşı, Çayköy, Boyaklı, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Demet, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Akçapınar, Konur, Bozok, Çayköy, Karaburun, Akçapınar, Konur bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu, Akziyaret, Işıklar, Çitlibağ, Kahraman, Kengerli, Alemdar, Gümüşdere, Akyazı, Altıntoprak, Akyüz, Günlüce, Yeşiller, Barış, Yurtözü, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Bahçelievler, Ersoylu, Akziyaret, Işıklar, Çitlibağ, Kahraman bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Engin, Dikyamaç, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Güven, Budaklı, Cumhuriyet, Seyitler, Bahçelievler, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük, Mercimekli, Ulucami, Yeni, Bağlar, Acırlı, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Balaban, Çilesiz, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Fıstıklı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, İsmet Paşa, Yeşilyurt, Gündoğdu, Atatürk(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Bahçelievler(Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, Şehrinuh, Gündoğdu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şehit Harun Boy, Karşıyaka, Ofis, Nuh, Yeşiltepe, Cudi, Yenişehir, Dicle, Başak, Karşıyaka, Ofis, Nuh, Yeşiltepe, Barbaros, Cudi, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Köprübaşı bölgesine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yukarı, Oyalı, Turgut Özal bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Güçlükonak ilçesine bağlı Sağkol, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gümüşyazı, Çobankazanı, Soğucak, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Kuştepe, Caferi Sadık, Cizre Osb, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.