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Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat mask
Mardin ve Şırnak bu habere dikkat
Mardin ve Şırnak bu habere dikkat
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yaylacık, Aran, Yayla, Gürağaç, Yaylabaşı, Pınardere, Durusu, Köprülü, Kaplan, Yeşilalan, Safa, Kayacan Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, İstasyon bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Bozok, Ambarlı, Gölbaşı, Çayköy, Boyaklı, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Demet, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Akçapınar, Konur, Bozok, Çayköy, Karaburun, Akçapınar, Konur bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu, Akziyaret, Işıklar, Çitlibağ, Kahraman, Kengerli, Alemdar, Gümüşdere, Akyazı, Altıntoprak, Akyüz, Günlüce, Yeşiller, Barış, Yurtözü, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Bahçelievler, Ersoylu, Akziyaret, Işıklar, Çitlibağ, Kahraman bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Engin, Dikyamaç, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Güven, Budaklı, Cumhuriyet, Seyitler, Bahçelievler, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük, Mercimekli, Ulucami, Yeni, Bağlar, Acırlı, Mercimekli bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Balaban, Çilesiz, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,

Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Fıstıklı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, İsmet Paşa, Yeşilyurt, Gündoğdu, Atatürk(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Bahçelievler(Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, Şehrinuh, Gündoğdu bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şehit Harun Boy, Karşıyaka, Ofis, Nuh, Yeşiltepe, Cudi, Yenişehir, Dicle, Başak, Karşıyaka, Ofis, Nuh, Yeşiltepe, Barbaros, Cudi, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Köprübaşı bölgesine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yukarı, Oyalı, Turgut Özal bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Güçlükonak ilçesine bağlı Sağkol, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gümüşyazı, Çobankazanı, Soğucak, Karşıyaka bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Kuştepe, Caferi Sadık, Cizre Osb, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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24 Şub 2024 - 13:40 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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