Depremden sonra o mahalle de viran oldu

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Çavuşoğlu Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede ağır hasar alan yapılardan bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.

BOZTEPE CADDESİ

Depremlerden sonra Boztepe Caddesi’nde bulunan birçok bina ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkımların ardından cadde adeta boş araziye dönüştü. Oluşan boş araziler sürücüler için park alanı olarak kullanılıyor.

SİTE SOKAK

Çavuşoğlu Mahallesi’ne bağlı olan Site Sokak’ta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Ağır hasar alan yapılar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Bazı ağır hasarlı yapılar da depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayı bekliyor.

KARATAŞ SOKAK

Karataş Sokak’ta bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yıkım gerçekleşen alanlarda kaldırımlar ve yollar kullanılamayacak hale geldi.

BERBER SOKAK

Sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durumda. Berber Sokak'ta 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan yapılar sokağın bir kısmını yok etmiş durumda.

ÇAVUŞOGLU SOKAK

Sokakta ağır hasar almış tek katlı ve kerpiç yapılar bulunuyor. Depremlerden bir sene geçmesine rağmen yığma yapılar yıkılmayı bekliyor.