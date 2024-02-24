Depremden sonra o mahalle de viran oldu

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Çavuşoğlu Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede ağır hasar alan yapılardan bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.
BOZTEPE CADDESİ
Depremlerden sonra Boztepe Caddesi’nde bulunan birçok bina ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkımların ardından cadde adeta boş araziye dönüştü. Oluşan boş araziler sürücüler için park alanı olarak kullanılıyor.
SİTE SOKAK
Çavuşoğlu Mahallesi’ne bağlı olan Site Sokak’ta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Ağır hasar alan yapılar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Bazı ağır hasarlı yapılar da depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayı bekliyor.
KARATAŞ SOKAK
Karataş Sokak’ta bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yıkım gerçekleşen alanlarda kaldırımlar ve yollar kullanılamayacak hale geldi.
BERBER SOKAK
Sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durumda. Berber Sokak'ta 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan yapılar sokağın bir kısmını yok etmiş durumda.
ÇAVUŞOGLU SOKAK
Sokakta ağır hasar almış tek katlı ve kerpiç yapılar bulunuyor. Depremlerden bir sene geçmesine rağmen yığma yapılar yıkılmayı bekliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.