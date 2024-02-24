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Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi

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Malatya'da gece saatlerinde alevlere teslim olan bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, park halindeki bir minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin içerisinde kalan minibüsü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Malatya'da gece saatlerinde alevlere teslim olan bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, park halindeki bir minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin içerisinde kalan minibüsü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi

Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Şub 2024 - 13:22 Malatya- Asayiş

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