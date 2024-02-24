Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi

Malatya'da gece saatlerinde alevlere teslim olan bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, park halindeki bir minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin içerisinde kalan minibüsü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.