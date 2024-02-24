24 Şub 2024 - 13:22 - Asayiş

Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi

Malatya'da gece saatlerinde alevlere teslim olan bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, park halindeki bir minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin içerisinde kalan minibüsü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.