Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avgasır, Sarımollalı, Yenicekale, Ayşepınarı ve Döngele mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yeşilyurt, Önsen, Hacıağalar, Selimiye, Kurtlar, Kumaşır mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Kırım, Karacasu Karaziyaret, Karacasu Karşıyaka, Karacasu Mamaraş, Karataş ve Güzelyurt mahallelerine,
Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesinde bulunan Kahramanmaraş İl AFAD’a” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 08.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Adıyaman Üniversitesi bölgesine,
Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Konteyner kent ve Güçlü Tekstil bölgelerine,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi TPAO Müdürlüğü bölgelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu, Havinge, Soğukpınar, Yeşilyayla, Eskiköy, Bahçe, Karagöl, Tasdamlar, İzci, Şahinbeyler, Korelifan, Şerefhan Korucak Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Örenli, Gebeli, Yukarı Gebeli Mahalleleri, Malatya Cad. Özel İdare İ.Ö.O, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Lisesi, Kız Teknik Meslek Lisesi, Perre Düğün Salonu ile Villa sk.22136, 22176, 1140, 617, 21171,3301, sokaklar ile özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gölbaşı ilçesine bağlı Yeniköy, Besevler, Serpenmova, Haydarlı, Ayvalık Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı ahçeli Evler, Mahallesi 9115, 9101, 9102, 9103, 9104, 9113, 9116 nolu sokakla ile Kahramanlar, Eski Samsat, Alparslan Caddeleri ve özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.