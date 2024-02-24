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Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat mask
Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat
Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat
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AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

“Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avgasır, Sarımollalı, Yenicekale, Ayşepınarı ve Döngele mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yeşilyurt, Önsen, Hacıağalar, Selimiye, Kurtlar, Kumaşır mahallelerine,

Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Kırım, Karacasu Karaziyaret, Karacasu Karşıyaka, Karacasu Mamaraş, Karataş ve Güzelyurt mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesinde bulunan Kahramanmaraş İl AFAD’a” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 08.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Adıyaman Üniversitesi bölgesine,

Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Konteyner kent ve Güçlü Tekstil bölgelerine,

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi TPAO Müdürlüğü bölgelerine,

Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu, Havinge, Soğukpınar, Yeşilyayla, Eskiköy, Bahçe, Karagöl, Tasdamlar, İzci, Şahinbeyler, Korelifan, Şerefhan Korucak Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Örenli, Gebeli, Yukarı Gebeli Mahalleleri, Malatya Cad. Özel İdare İ.Ö.O, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Lisesi, Kız Teknik Meslek Lisesi, Perre Düğün Salonu ile Villa sk.22136, 22176, 1140, 617, 21171,3301, sokaklar ile özel trafolu müşterilere,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gölbaşı ilçesine bağlı Yeniköy, Besevler, Serpenmova, Haydarlı, Ayvalık Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

Kahramanmaraş ve Adıyaman yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı ahçeli Evler, Mahallesi 9115, 9101, 9102, 9103, 9104, 9113, 9116 nolu sokakla ile Kahramanlar, Eski Samsat, Alparslan Caddeleri ve özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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24 Şub 2024 - 13:18 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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