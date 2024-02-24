Dikkat! Personel alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) farklı unvanlarda personel alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İşte başvuru şartları ve detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

Başvuru Şehirleri:

Bursa

Bolu

Trabzon

Rize

İstanbul

Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir. Başvurunun geçerli olması için internet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra ilan için istenen belgelerin başvuru süresi dolmadan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırılması gerekmekte. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi