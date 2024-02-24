Dikkat! Personel alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) farklı unvanlarda personel alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İşte başvuru şartları ve detaylar:
BAŞVURU ŞARTLARI:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
Başvuru Şehirleri:
Bursa
Bolu
Trabzon
Rize
İstanbul
Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir. Başvurunun geçerli olması için internet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra ilan için istenen belgelerin başvuru süresi dolmadan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırılması gerekmekte. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.