Dualı Berat Kandili Mesajları

Ayrıca, bu geceyi fırsat bilerek geçmişte yapılan hataları gözden geçirip, geleceğe daha umutlu bakmak da önemlidir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek, manevi olarak büyük bir kazanç sağlayabilir.

DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

“Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Bu mübarek gecede, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla bakalım. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbimizin rahmet ve mağfiretiyle dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. Tüm dualarınızın kabul olması temennisiyle…”

“Kalplerimizi aydınlatan, günahlarımızı affeden bir Berat Kandili geçirmemiz dileğiyle. Mübarek olsun.”

“Rabbimiz, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eylesin, günahlarımızı affetsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle, azabından muhafaza eyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Amin!”

“Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Yüreğimizi imanla doldur, gözyaşlarımızı affet. Merhametinle bizi kuşat, affına sığınıyoruz. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbimiz! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.”

“Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun…”

“Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle…”

“ Harabat ehlinin Berat Kandili, dönüş zamanı olsun..Bu mubarek gece de, af ile bütün günahlarımızı sevaba çevirecek nasuh tevbesi'nin tam zamanı..! Gecemiz mubarek olsun.”

“Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin.”

“Rabbim, bu mübarek gecede yüreklerimizi aydınlat. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize merhametini göster. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize hidayet ve sabır ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize huzur ve mutluluk ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize sağlık ve afiyet ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize sevgi ve hoşgörü ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize bereket ve bolluk ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize güç ve kuvvet ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize sabır ve metanet ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize hikmet ve irfan ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize huzur ve mutluluk ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize sevgi ve hoşgörü ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

“Rabbim, bu mübarek gecede bize bereket ve bolluk ver. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet

Kaynak: Haber Merkezi