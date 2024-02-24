Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle altına yatırım yapacak olan vatandaşlar gram altı ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Konu hakkında önemli bilgiler paylaşan kuyumcu Mehmet Mutlu, özellikle altında kayıp yaşanmayacağını, güvenilir bir liman olduğunu ve seçimden sonra altın fiyatlarının daha da yükseleceğini vurguladı.
“YIL ORTALAMASI YÜZDE 50-60 ARASINDA BİR KAR SAĞLIYOR”
30 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Mutlu, “Yatırım yapmak isteyen insanların en güzel limanı altındır. Ekonomistlerin görüşüne göre, altın, dolar ve avro seçimden sonra daha da yükselecek. Özellikte altında bir kayıp yaşanmaz. Bilezik olur, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın olsun hangisini alırlarsa alsınlar hiçbirinde zarar etmezler. Yıl ortalaması yüzde 50-60 arasında bir kar sağlıyor. Altın yatırımcısı en az 3 aydan aşağı düşünmeyecek. 3 ile 6 ay arasında kar yapacaktır mutlaka. Özellikle kadınların en büyük güvenceleri altındır. Bugünkü Türkiye’de altın alan zarar etmez, kar eder” dedi.
Güncel altın fiyatları:
Gram altın 2 bin 40 TL
Çeyrek altın 3 bin 531 TL
Yarım altın 7 bin 62 TL
Cumhuriyet altını 14 bin 124 TL
22 ayar bilezik 2 bin 46 TL.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.