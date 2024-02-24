24 Şub 2024 - 12:46- Ekonomi G:

Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi?

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Altın fiyatlarında yükseliş hafta sonu da devam ederken, gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 2 bin 40 TL’ye yükseldi. Peki 24 Şubat’ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi mask
Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi
Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle altına yatırım yapacak olan vatandaşlar gram altı ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Konu hakkında önemli bilgiler paylaşan kuyumcu Mehmet Mutlu, özellikle altında kayıp yaşanmayacağını, güvenilir bir liman olduğunu ve seçimden sonra altın fiyatlarının daha da yükseleceğini vurguladı.

Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi?

“YIL ORTALAMASI YÜZDE 50-60 ARASINDA BİR KAR SAĞLIYOR”

30 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Mutlu, “Yatırım yapmak isteyen insanların en güzel limanı altındır. Ekonomistlerin görüşüne göre, altın, dolar ve avro seçimden sonra daha da yükselecek. Özellikte altında bir kayıp yaşanmaz. Bilezik olur, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın olsun hangisini alırlarsa alsınlar hiçbirinde zarar etmezler. Yıl ortalaması yüzde 50-60 arasında bir kar sağlıyor. Altın yatırımcısı en az 3 aydan aşağı düşünmeyecek. 3 ile 6 ay arasında kar yapacaktır mutlaka. Özellikle kadınların en büyük güvenceleri altındır. Bugünkü Türkiye’de altın alan zarar etmez, kar eder” dedi.
Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi?

Güncel altın fiyatları:

Gram altın 2 bin 40 TL

Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi?

Çeyrek altın 3 bin 531 TL

Yarım altın 7 bin 62 TL

Cumhuriyet altını 14 bin 124 TL

22 ayar bilezik 2 bin 46 TL.

Seçimden sonra  altın fiyatları yükselecek mi?
 
 

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24 Şub 2024 - 12:46 - Ekonomi

Mahreç  Besime Güner

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