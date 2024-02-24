Berat gecesi bir af kapısı

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Affın ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandiliyle ilgili bir basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, bugünün anlam ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Berat gecesinin Müslümanların önünde açılan bir fırsat kapısı olduğunu belirten Engin, rahmet ve bereket mevsimi üç ayların içerisinde yer alan Berat kandilini idrak edeceklerini söyledi.

“DUALARIN KABUL EDECEĞİNİ MÜJDELEMİŞTİR”

“Berat gecesi af, arınma ve kurtuluş gecesidir” diyen Engin, şunları kaydetti:

Rahmet Elçisi Sevgili Peygamberimiz (sav), bu gecede Cenab-ı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir. Bu itibarla Berat gecesi, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Rabbimizin rahmetinin sağnak sağnak yağdığı bu mübarek gecede kalbimizden kin, nefret, haset, öfke ve düşmanlık duygularını atarak af yolunu tutalım. Kendimiz için istediğimiz güzellikleri başkaları için de isteyelim ki Cenab-ı Hakk bizleri de bu güzelliklere mazhar etsin. Mazlum ve mağdurların, zorda ve darda kalmışların imdadına yetişmeye çalışalım ki Allah Teâla da bizlere yardım etsin. Dua, niyaz ve yakarışlarımıza sadece nefsimizi değil, eşimiz, çocuklarımız, ailemiz, ana-babamız, geçmişlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığı katalım ki herkes selamete ersin.”

“RABBİMİZİN RAHMETİNE MERHAMETİNE MAZHAR OLABİLELİM”

Bu gecede özellikle Filistin, Doğu Türkistan’daki mazlumlar için dua edilmesini isteyen Engin, “Özellikle Filistin’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için yüce Rabbimize dua edelim. Tüm yaratılanlara sevgi, şefkat ve merhametle bakıp öylece muamele edelim ki rahmet ve merhametin asıl kaynağı Yüce Rabbimizin Rahmetine merhametine mazhar olabilelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandillerini tebrik ediyoruz. Berat Kandili vesilesiyle beratımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beratına yardımcı olmayı, dünyanın neresinde olursa olsun akan kan ve gözyaşının bir an önce dinmesini, Ramazan-ı şerife barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.