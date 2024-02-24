Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Koşu Mahallesi’nde yaşayan Fırat Taşçı isimli vatandaş yaklaşık 3 ay önce kapısının önünden çalışan motosikletini arıyor. Kayıp motosikleti için defalarca Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu iddia eden Taşçı, herhangi bir sonuç alamadığını ileri sürdü. BUSABAH Medya aracılığı ile yetkililere seslenen ve motosikletinin bulunmasını isteyen Taşçı, önemli açıklamalarda bulundu.

Engelli olduğunu ve motosikleti ile karton toplayarak geçimini sağladığını belirten Taşçı, üzerinden 3 ay geçse de hala motosikletinin bulunacağını ümit ediyor.

“NİYE BAKMIYORLAR BİLMİYORUM”

Çalınan motosikletinin bir türlü bulanamadığını söyleyen Taşçı, “Ben engelli bir vatandaşım 3 tekerlekli bir motosikletim vardı yaklaşık 3 ay olacak motosikletim kapımın önünden çalındı. Çevik Kuvvet Emniyet Müdürlüğünün hemen arka tarafında oturuyorum kameralar benim oturduğum mahalleyi net bir şekilde görüyor, üst tarafta MOBESE kameraları var. Ama bir türlü hırsızlar bulunamadı. Emniyeti arayıp soruyorum bana ‘Şüphelendiğini biri var mı? Bir şeyler duyarsan bize söyle’ diyorlar o kadar. Bu olay 3 ay önce gerçekleşti. Burada kamera var, niye bakmıyorlar, niye incelemiyorlar bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“MAĞDUR DURUMDAYIM”

Motosikleti ile karton toplayarak geçimini sağladığını dile getiren Taşçı, “Ben engelliyim motorumla karton topluyorum, ekmeğim bu benim. Evimin, kapımın önünden çalındı. Emniyetten bir sonuç çıkmadı. Kameralara baksalardı belki bir gün içinde bulabilirlerdi, sabrettim, bekledim 2-3 aydır onun yüzünden perişan oldum. Sakatlık maaşı alıyorum ama yetmiyor. Motosikletimle karton topluyordum. İyi kötü bir para kazanıyordum, evimizi geçindiriyordum ama şu an çok mağdur durumdayım” ifadelerine yer verdi.

“BELKİ BİR PARÇASINI KURTARIRIZ”

Motosikletinin bulunacağına dair hala umudunun olduğunu kaydeden Taşçı, “Ben motosikletimin bulunacağımı umut ediyorum. Belki de götürüp, hurdacılara verdiler veya parçaladılar. Motosikletin 60-70 bin lira maliyeti var en azından belki bir parçasını kurtarırız. Üstüne ekleyebilirsek bir tane daha alırım. Yetkililerden talebim bir an önce motorumun bulunması” diye konuştu.