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Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı

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Yaklaşık 3 ay önce kapısının önünden çalınan motosikletini arayan engelli Fırat Taşçı, motosikleti ile karton toplayarak geçimini sağladığını kaydetti. Taşçı, “Ben engelliyim motorumla karton topluyorum, ekmeğim bu benim. Motosikletim evimin, kapımın önünden çalındı. Emniyetten bir sonuç çıkmadı, şu an çok mağdur durumdayım, yetkililerden yardım istiyorum”  dedi.

Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı mask
Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı
Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Koşu Mahallesi’nde yaşayan Fırat Taşçı isimli vatandaş yaklaşık 3 ay önce kapısının önünden çalışan motosikletini arıyor. Kayıp motosikleti için defalarca Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu iddia eden Taşçı, herhangi bir sonuç alamadığını ileri sürdü. BUSABAH Medya aracılığı ile yetkililere seslenen ve motosikletinin bulunmasını isteyen Taşçı, önemli açıklamalarda bulundu.

Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı

Engelli olduğunu ve motosikleti ile karton toplayarak geçimini sağladığını belirten Taşçı, üzerinden 3 ay geçse de hala motosikletinin bulunacağını ümit ediyor.       

Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı

“NİYE BAKMIYORLAR BİLMİYORUM”

Çalınan motosikletinin bir türlü bulanamadığını söyleyen Taşçı, “Ben engelli bir vatandaşım 3 tekerlekli bir motosikletim vardı yaklaşık 3 ay olacak motosikletim kapımın önünden çalındı. Çevik Kuvvet Emniyet Müdürlüğünün hemen arka tarafında oturuyorum kameralar benim oturduğum mahalleyi net bir şekilde görüyor, üst tarafta MOBESE kameraları var. Ama bir türlü hırsızlar bulunamadı. Emniyeti arayıp soruyorum bana ‘Şüphelendiğini biri var mı? Bir şeyler duyarsan bize söyle’ diyorlar o kadar. Bu olay 3 ay önce gerçekleşti. Burada kamera var, niye bakmıyorlar, niye incelemiyorlar bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı

“MAĞDUR DURUMDAYIM”

Motosikleti ile karton toplayarak geçimini sağladığını dile getiren Taşçı, “Ben engelliyim motorumla karton topluyorum, ekmeğim bu benim. Evimin, kapımın önünden çalındı. Emniyetten bir sonuç çıkmadı. Kameralara baksalardı belki bir gün içinde bulabilirlerdi, sabrettim, bekledim 2-3 aydır onun yüzünden perişan oldum. Sakatlık maaşı alıyorum ama yetmiyor. Motosikletimle karton topluyordum. İyi kötü bir para kazanıyordum, evimizi geçindiriyordum ama şu an çok mağdur durumdayım”  ifadelerine yer verdi.

Engelli vatandaşın motosiklet çığlığı

“BELKİ BİR PARÇASINI KURTARIRIZ”

Motosikletinin bulunacağına dair hala umudunun olduğunu kaydeden Taşçı, “Ben motosikletimin bulunacağımı umut ediyorum. Belki de götürüp, hurdacılara verdiler veya parçaladılar. Motosikletin 60-70 bin lira maliyeti var en azından belki bir parçasını kurtarırız. Üstüne ekleyebilirsek bir tane daha alırım. Yetkililerden talebim bir an önce motorumun bulunması” diye konuştu.

 (MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 

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24 Şub 2024 - 12:07 Malatya- Gündem

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