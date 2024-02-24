Malatya’nın sorunlarına bir yenisi daha eklendi

Hemen hemen her gün şehrin en işlek caddelerinden biri olan Emeksiz Caddesi’ni mesken tutan dilenciler adeta vatandaşları bezdiriyorlar. İnsanların vicdani duygularını sömürerek kolay yoldan para kazanmaya çalışan dilenciler birçok kişi tarafından tepki görüyor.

Yetkililere seslenerek bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını temenni eden Kadir Murcu isimli vatandaş,

“Artık adım başı her yer dilencilerle dolmuş. Sürekli yolumuzu kesip para istiyorlar. Bakıyorsunuz eli ayağı tutuyor ama çalışmak yerine dileniyor, insanların vicdani ve dini değer yargılarını sömürerek para kazanmaya çalışıyorlar. Emeksiz Caddesi’nde özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde en az 5-6 dilenci art arda dizilmiş gelen geçenden para talep ediyorlar, yetkililerin bu soruna bir an önce el atması lazım”

şeklinde konuştu.

“HER KÖŞE BAŞINDA BİRİ DİLENİYOR”

Halime Sergen isimli vatandaş ise,

“Dilenciler yüzünden artık sokağa çıkamaz hale geldik. Zaten depremle birlikte herkes mağdur oldu çok büyük sıkıntılar çekildi. Halen daha konteynerlerde kalan ve bir sürü sıkıntı çeken var. Bunlar yetmezmiş gibi bir de dilencilerle uğraşıyoruz. Önceden yine sayıları azdı denetimler yapılıyordu ama depremden sonra her köşe başında biri dileniyor, herhalde artık denetim de yapmıyorlar”

ifadelerine yer verdi.

“BIKTIK, USANDIK ARTIK”

Dilencilerle karşılaşmamak için yolunu değiştirdiğini kaydeden Müfit Taşkın isimli vatandaş,

“Soykan Meydanında önünde bir adam her gün sabah saat 08.00’de gelen geçenlerin önünü keserek para istiyor. Kolunu montunun içine saklayarak kolu kırıkmış gibi numara yaparak insanların duygularını sömürerek para kazanmaya çalışıyorlar. Bıktık, usandık artık. Dilencilerle karşılaşmamak için her gün işe gittiğim yolu değiştiriyorum”

diye konuştu.

“İHTİYACI OLMADIĞI HALDE Mİ DİLENİYOR BİLMİYORUM”

Nursel Çelik isimli vatandaş ise,

“Eli kesilmiş bir adam her gün çevre yolu otobüs duraklarının orada gelen geçenden para dileniyor. Bazen acıyıp para verenler oluyor ama gerçekten yardıma muhtaç mı yoksa ihtiyacı olmadığı halde mi dileniyor bilmiyorum. Bazı kişiler peçete veya gofret satıyorlar ben şahsen dilencilere para vermek yerine bu şekilde bir şeyler satarak geçimini sağlayanlara yardım ediyorum”

açıklamasında bulundu.