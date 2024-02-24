Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Kapıaçmaz Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yazıbaşı Köyü, Kapıaçmaz Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yazıbaşı Köyü, Bağlar Mahallesi, Saraybahçe Köyü, Karıncaköy Köyü, Şenova Köyü, Çakırkaş Köyü Yol Bükü Mevkii, Ekinözü Köyü, Ekinözü Köyü Esentepe Mezra, Gedikyurt Köyü, Yeşilköy Köyü, Köprüdere Köyü, Çakırkaş Köyü Hoşmat Mevkii, Çakırkaş Köyü Cumhuriyet Mevkii, Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, İsmet Paşa Mahallesi, Bayramyazı Köyü, Başyurt Köyü, Sağucak Köyü, Çayırdam Köyü, Güllüce Köyü, Kuşçu Köyü Deveci Yol Altı Mevkii, Durmuşlar Köyü İncedal Mezra, Kuşçu Köyü Yamac Yolu Yayla Evleri, Bahçecik Köyü, Nişankaya Köyü, Okçular Köyü, Çiftlik Köyü, Karabörk Köyü, Payamlı Köyü, Gökçedal Köyü Yanıkara Mezra, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Soğukpınar Köyü, Soğukpınar Köyü Kamışlı Mezra, Demirci Köyü, Sarıbuğday Köyü, Yukarıkanatlı Köyü, Aşağıkanatlı Köyü, Tabanözü Köyü, Durmuşlar Köyü, Karsan Köyü, İsaağamezrası Köyü, Karasungur Köyü Kemaşlı Mezra, Karasungur Köyü, Aşağımirahmet Köyü, Yukarımirahmet Köyü, Köklüce Köyü, Karaman Köyü, Aşağıdemirci Köyü, Yoncalıbayır Köyü, Yılbaşı Köyü, Göçmezler Köyü, Altınoluk Köyü, Kayalık Köyü, Yukarıdemirli Köyü, Bağlar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü Fatih Mevkii, Yeniköy Köyü, Beşpınar Köyü, Taşçanak Köyü, Adalı Köyü, Akmezra Köyü, Tepebağ Köyü, Taşören Köyü, Sürekli Köyü, Bilalköy Köyü, Gökçedal Köyü, Gözecik Köyü Emirhan Mezra, Kuşağacı Köyü, Avlağı Köyü, Kuşçu Köyü, Kuşçu Köyü Mezra Mezrası Mezra, Hacısam Köyü, Bağgülü Köyü, Karşıkonak Köyü, Demirci Köyü, Çelebi Köyü, Gözecik Köyü, Gülçatı Köyü, Hacımekke Köyü, Kavakköy Köyü Bahçelievler Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Kavakköy Köyü, İğdeli Köyü, Yukarıkazanlar Köyü, Yenidam Köyü, İğdeli Köyü Sütpınar Mezra, Mustafaköy Köyü, Topağaç Köyü, Çaybağı Köyü, Salkımlı Köyü, Uzunova Köyü, Kacar Köyü, Vali Fahribey Köyü, Değirmentaşı Köyü, Değirmentaşı Köyü Yünlüce Mezra, Karsan Köyü, Ekinbağı Köyü, Nişankaya Köyü, Kolluca Köyü, Aşağıköse Köyü, Ortadurak Köyü, Karayusuf Köyü, Çatakbaşı Köyü, Çatakbaşı Köyü Mirmehmet Mezra, Uyandık Köyü, Soğanlı Köyü Topraklı Mezra, Uyandık Köyü Kuşaklı Mezra, Soğanlı Köyü, Şekerci Köyü, Yeşildere Köyü, Uyandık Köyü Dörtyol Mezra, Topağaç Köyü Güneşli Mezra, Osmanağa Köyü, Çatakbaşı Köyü Gölbaşı Mezra, Çaybağı Köyü Altınkum Mezra, Uyandık Köyü Mutlucan Mezra, Soğanlı Köyü Sarı Çoban Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kanıreş Mahallesi, Kıraçtepe Köyü, Boncukgöze Köyü, Hasanova Köyü, Toklular Köyü, Yeniköy Köyü, Cilligöl Köyü, Karabalçık Köyü, Kalencik Köyü, Göynük Köyü, Halifan Köyü, Hacılar Köyü, Sudurağı Köyü, Soğukpınar Köyü, Çobantaşı Köyü Derince Mezra, Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme Mevkii, Çobantaşı Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Kürük Köyü, Yoncalık Köyü, Turgut Özal Mahallesi, Bahçeköy Köyü, Kaynak Köyü, Yiğitler Köyü, Kızılağaç Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Karlıca Köyü, Kanitaht Mahallesi, Kale Mahalles, Serpmekaya Köyü, Kantarkaya Köyü, Tuzluca Köyü, Taşlıçay Köyü, Kargapazarı Köyü, Sakaören Köyü, Serpmekaya Köyü Yalnızlar Mezra, Dörtyol Köyü, Kümbet Köyü, Kızılçubuk Köyü, Seyran Tepe Mahallesi, Ilıpınar Köyü, Hasanova Köyü Yukarı Çır Mezra, Kazanlı Köyü, Çukurtepe Köyü, Yorgançayır Köyü Aşağı Çır Mezra, Yorgançayır Köyü, Çatak Köyü, Bağlıisa Köyü, Yeşilyurt Mahallesi, Ortaköy Köyü, Merkez Mahallesi, Kaynarpınar Köyü, Sarıkuşak Köyü, Viranşehir Köyü, Harmantepe Köyü, Kaşıkçı Köyü, Çiftlikköy Köyü, Mollaşakir Köyü, Geçitli Köyü, Döşengi Mahallesi, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Elmalı Köyü, Yeşilgöl Köyü, Güzgülü Köyü, Yeni Mahallesi, Dinarbey Köyü, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü, Yağmurpınar Köyü, Koşan Mahallesi, Kabaoluk Mahallesi, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü, Kaşıklı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.