Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Karameşe, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kocanlar Mezra, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Yeni, Aydınlık, Binekli, Sevek, Koçkaya, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yiğitler, Yoncadüzü, Elagöz, Dağlıca Mezra, Göşek Mezra, Arpacık Mezra, Dereiçi, Yayarlı, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Günlüce, Taşyuva(Kaşyayla), Bozdoğan Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Güvenç Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Kaşyayla, Güneşli Mezra, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Ambarlı Mezra, Topluca, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Kelhasan, Kayabaşı, Ahkar Mezra, Dibek, Çayırlı, Emek, Tekevler, Şengirik Mezra, Dörtbölük, İncesu, Ziyaret, Akbelen, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Erikli, Geçitli, Köprübaşı, Cevizli, Yeniyurt, Çağlı, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Umurlu, Merge, Kurtuluş, Aykut Ozan, Orta, Altındere, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Karşıyaka(Merkez), Yukarı, Mehmet Akif, Haydar(Merkez), Yeşiller, Pınarbaşı, Tekinler, Yeşilova, Yıldız(Merkez), Güvercinlik, Yeşilevler, Beşevler, Şirinevler, Demetevler, Karşıyaka(Yücebağ), Yıldız(Yücebağ), Dikmetaş, Turnalı, Haydar(Umurlu), Yakabağ, Taşburun, Acar, Yuvalar, Yeniköy, Kilis, Çınarlı, Tahtika Mezra, Yiğitli Mezra, Barış, Tepe, Kuzkoncuk, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Çemeşevke, Tire, Kavaklı, Çadırkent, Keçeli, Kurt, Goman Mezra, Bakihisar, Yukarı Ergünü(Ergünü), Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Ordu Mezra, Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Sinemerg Mezra, Binöni Mezra, Gündoğdu Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Kaman, Suarkı, Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Girasur, Pivank, Pıjunik, Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar(Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Aydınlık, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yiğitler, Elagöz, Dağlıca Mezra, Göşek Mezra, Arpacık Mezra, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Bozdoğan Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Ambarlı Mezra, Topluca, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dibek, Çayırlı, Şengirik Mezra, Dörtbölük, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Erikli, Geçitli, Aşağı, Altındere, Dumlupınar, Karşıyaka(Merkez), Yukarı, Yıldız(Merkez), Güvercinlik, Dikmetaş, Turnalı, Yakabağ, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Yiğitli Mezra, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Goman Mezra, Bakihisar, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Kaman, Suarkı, Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Koçak, Konak bölgelerine,

Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Yazıhan, Onbaşı, Yavuz, Oğuz, Kesiktaş, Alaca, Yumrukaya, Ayrancı bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İrmi, Cudi, Bayındır, Petrol, Site, Akça, Belde Recepler, Binatlı, İrmi, Bayındır, Çayüstü, Akça, Çevrimova, Hacı Ömer, Şirinevler, Cumhuriyet, Gültepe, Belde, Çarşı, Bayındır, Korik, Akça bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülmür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Hacı Cami Mahallesi, Hamamatik Mahallesi, Mescit Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.