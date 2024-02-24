Seçmen listeleri açıklandı Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

Önümüzdeki ay sonunda yapılacak olan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken seçmen kayıtları da belirginleşmeye başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü oy kullanılacak yer ve sandık numaraları da açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kaydı sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden veya Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Portalı üzerinden öğrenilebilir.

31 Mart 2024 Pazar günü oy kullanılacak yer ve sandık numaraları açıklandı. E-devlet kapısı üzerinden veya Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Portalı üzerinden sorgulama yapılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SEÇMEN KAYDI SORGULANIR?

E-devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılarak oy vereceğiniz yeri, sandık numarasını ve sıra numarasını öğrenebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için E-Devlet uygulamasına TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Burada arama bölümüne “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazılarak hizmete ulaşabilir ve oy kullanılacak yer bilgilerine erişebilirsiniz.

Şu link üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girilerek ilgili ekrana ulaşılabilir:

YURT DIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLAR İÇİN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

E-devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılarak oy vereceğiniz yeri, sandık numarasını ve sıra numarasını öğrenebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için E-Devlet uygulamasına TC kimlik numaranız ve şifreniz

ile giriş yapın. Burada arama bölümüne “YurtDışı Seçmen Kaydı Sorgulama” yazılarak hizmete ulaşılabilir.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar aşağıda verilen link üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek hizm

ete erişebilir:

YÜKSEK SEÇİM KURULU SEÇMEN PORTALI ÜZERİNDEN SORGULAMA

Oy kullanılacak yer ve sandık numaraları Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinden de sorgulanabilir. Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinden, Seçmen Portalı bölümüne giriş yaptıktan sonra TC Kimlik numarası ve kimlik seri no ile ilgili ekrana ulaşılabilir.

Aşağıda vermiş olduğumuz link üzerinden de seçmen bilgilerine ulaşılabilir:

Kaynak: Haber Merkezi