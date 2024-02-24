Şanlıurfa bu habere dikkat

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes, Öncül, Hürriyet, Turgut Özal, Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Güzelyurt bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaylak, Narsait, Köseşahin, Küpeli, Gözenek, Norçin, Hacılar, Koçveran, Koçhisar, Türkmenören, Dutluk, Kargılı, Maşuk, Sızan, Şanlıavşar, Gerdek, Zivanlı, Budaklı, Akmağara, Küçüktülmen, Demircik, Örcünlü, Yeşil Ova, Kesmetaş, Kabacık, Dutluca, Taşan, Seyitören, Soğukkuyu, Gökören, Hisarlar, Baltaş, Saluc, Kepirce, Arıkök, Argıncık, Üçdirek, Bulancak, Yaslıca, Mülkören, Kındırali, Tunalı, Altınlı, Buğluca, Eskin, Karapınar, Konuksever, Avlak, Bağlıca, Karakaş, Biris, Çakmaklı, Yavuz Selim, Kırmızıpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarıdurmuş, Gellegöç, Yenişehir, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Gürpınar, Yıldız, Yazgüneşi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent, Hacıbayram, Akşemsettin, Buhara, Topdağı, Akçamescit, Yeşildere, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Beyazyaprak, Büyükhancağız, Küçükhan, Hancığaz, Abdurrahmandede, Beyazyaprak, Büyükhancağız, Batıkent, Kadıkendi, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak, Siyahgül bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Küçüksenemağara, Dikm Paşabağı, Kamberiye, Sancaktar, Selahaddin Eyyübi, Bamyasuyu, Şair Nabi, Akpınar, Şeyhçoban, Ulubağe bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine Karacurun, Bağlar, Yeni, Yuvacalı, Üçüzler, Üçkuyu, Gölebakan, Mantarlı, Arınık, Doğrular, Buğur, Kuskunlu bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar, Mehmetçik, Batıkent, Seyrantepe, Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Uzuncuk, Yedikuyu, Büyüksalkım, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Türkmen, Şeyhzeliha, Gölgen, Hamurkesen bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Aslanlı, Bölükbaşı, Darıcalı, Başdeğirmen, Ayvanat, Güney, Abdalağa, Baki, Sislice, Büyükgöl, Küçükgöl, Beydeş, Bahçe, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Kalınağaç, Narlıkaya, Üstüntaş, Ertem, Kesmekaya, Taşıkara, Divan, Bozlak, Ergen, Kuşlugöl, Mezra, Kayalı, Bayırözü, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Aşağıkarabahçe, Böğürtlen, Çevirme, Küptepe, Karacadağ, Kulaksız, Gedik, Taşhan, Sumaklı, Örgülü, Fırın, Güney Karabahçe, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca, Aşlıca, Karpuzcu bölgelerine,
Yarın 08.32-16.26 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Aşağıoylum bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Emiroğlu, Kışla, Bahçelievler, Atatürk, Hürriyet, Yolbilen, Azadi, Özal, Yenişehir, Eşkin, Tekke, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.