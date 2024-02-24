Niğde’de 4 Kayseri’de 4 ilçe için uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bağdüz Mahallesi, Balcı Köyü; Balcı Mevkii, Başpınar Mahallesi, Kayı Köyü, Okçu Köyü, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Yelatan Köyü’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Çiftçi Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi, Çiftçi Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Efendibey Mahallesi, Fertek Mahallesi, Hançerli Köyü bölgelerine,
Yarın 12.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Güllüce Köyü, Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Pınarcık Köyü, Yaylayolu Köyü, Yıldıztepe Beldesi; Bahçelievler Mahallesi, Yıldıztepe Beldesi; Yeni Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kayseri’de:
“Yarın 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Çatakdere Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 10.40 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Aşağıeverek Mahallesi’ne,
Yarın 10.45 ila 11.15 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Camiicedit, Aşağıeverek mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.