Diyarbakır Pazar günü dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Karacadağ, Kılıçkaya, Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Ağaçgeçit, Özdemir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç, Değirmendere, Devletkuşu, Boğazköy, Çayköy, Kavurmaküpü, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Dicle, Makam Dağı, Aziziye, Kemertaş, Sanayi, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Polatuşağı, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Aydınlı, Çukur, Tepe, Kala bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Ortaşar bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Yenice, Gökçepelit, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Yolboyu Pirinçlik, Fırat, Topraktaş, Oğlak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Ambar, Yazıköy, Çaytepe, Şaklat, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Eyüpler, Şerifoğulları, Kokulupınar, Çakmaklı, Bozyer, Çayırlı, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Doğanlı, Büyükakören, Karpuztepe, Özekli, Kaya, Yayvan, Yazıköy, Şaklat bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Kayahan, Yayık, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir, Gömeç, Savat, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Gürpınar, Kasımlı, Konacık, Karaçimen, Baroğlu, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar, Büyükkadı, Bostanpınar, Sarıkamış, Meşeler, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe, Bağpınar, Kengerli, Işıklar, Çölağan, Nefirtaş, Özekli, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yukarı Nasırlar, Yukarıkılıçtaşı, Dönümlü, Gürdoğan, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Elidolu, Sivritepe, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Elidolu, Sivritepe, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik, Dokuzçeltik, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Cemal Yılmaz, Ziya Gökalp, Ali Paşa, Abdaldede, Savaş, Süleyman Nazif, İskenderpaşa, Cami Nebi, Yenişehir, Dicle, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.