24 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Betül Eczanesi Battalgazi
Alacakapı Mahalesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu, Opet devamı
24 saat açık
Ilıcak Aksoy Eczanesi Battalgazi
Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Beydağı Karakolu Yanı)
24 saat açık
Zambak Eczanesi Battalgazi
Hidayet Mahallesi, 6. Sokak, No:36, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Sağlık Eczanesi Yeşilyurt
Beydağı Devlet Eski Çocuk Hastanesi, SSK Karşısı
24 saat açık
Ebru Eczanesi Yeşilyurt
Güngör Caddesi, Gülay Sokak, Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitap Evi bitişiği
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.