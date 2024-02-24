- Sağlık

24 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Betül Eczanesi Battalgazi

Alacakapı Mahalesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu, Opet devamı

24 saat açık

Ilıcak Aksoy Eczanesi Battalgazi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Beydağı Karakolu Yanı)

24 saat açık

Zambak Eczanesi Battalgazi

Hidayet Mahallesi, 6. Sokak, No:36, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Sağlık Eczanesi Yeşilyurt

Beydağı Devlet Eski Çocuk Hastanesi, SSK Karşısı

24 saat açık

Ebru Eczanesi Yeşilyurt

Güngör Caddesi, Gülay Sokak, Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitap Evi bitişiği

24 saat açık”

 

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24 Şub 2024 - 10:22 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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