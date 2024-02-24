24 Şub 2024 - 10:19 - Gündem

Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.