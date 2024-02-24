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Battalgazi Yeşilyurt Pütürge yarın dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Battalgazi Yeşilyurt Pütürge yarın dikkat! mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy, Salkımlı, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Dedeköy, Düztarla mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı, Beydağı, Toptaş mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü, Üçgöze mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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24 Şub 2024 - 10:14 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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