- Ekonomi

Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı mask
Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 50 milyon 900 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor.

Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

ÖDEME DETAYLARI

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekilde:
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 24 milyon 877 bin 104 TL,
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 13 milyon 838 bin 744 TL,
Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 11 milyon 770 bin 500 TL,
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 413 bin 652 TL.

Toplamda 4 kalemde 50 milyon 900 bin TL ödeme çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılıyor.

Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
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23 Şub 2024 - 23:42 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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