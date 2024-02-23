Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?

Yerel seçimlerde Malatya’da AK Parti’ye en büyük tepkinin konteynerlerde kalan vatandaşlardan geleceğini belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, son zamanlarda AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne bir kayışın olduğuna dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19345949/aydindan-cok-konusulacak-sozler-ak-partiye-en-buyuk-tepki-nereden-gelecek



Resmi Gazete’de yayımlandı! Malatya’da değişim

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı il müftüleri bazında bazı değişimler yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19339327/son-dakika-resmi-gazetede-yayimlandi-malatyada-degisim



Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19344444/malatyada-yasak-kalkti-cile-artti



Çarşı merkezinde son durum

Malatya’da ticaretin kalbi olarak bilinen çarşı merkezinde imar ve ihya çalışmaları hızla devam ediyor. Depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçse de BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan görüntülerde çarşı merkezinde bazı alanlara beton dökümlerinin gerçekleştirildiği görülüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19345408/carsi-merkezinde-son-durum



Malatya'da silahlar konuştu 1 ağır yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada karın bölgesinden silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıvılcım Sokak'ta bulunan otoparkta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19346348/malatyada-silahlar-konustu-1-agir-yarali



Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? Malatya yine en dipte

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılarak konutların bir kısmı sahiplerine verildi. Peki, deprem bölgesinde hangi şehre kaç konut teslim edildi, planlanan konutların yüzde kaçı bitti? Malatya’nın diğer şehirlere göre durumu nasıl?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19348110/deprem-bolgesinde-kac-konut-teslim-edildi-malatya-yine-en-dipte



Yakınca’ya 31 milyon liralık yatırım

Malatya’da Meteoroloji Müdürlüğü lojman yapımı için 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında ödenek ayrıldı. Proje 1.100 metrekare hizmet binası özelliği taşıyor. Tüm detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19348355/yakincaya-31-milyon-liralik-yatirim



Köklü kentin dijital çıkmazı: Malatya’nın internet çilesi bitmiyor!

Yaşanılan internet sıkıntısıyla ilgili konuşan ve 5 ayda 5 adım atılmadığını ileri süren Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Türk Telekom’un ekip sayısını çoğaltılmasını istedi. İnternet probleminin bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Ortaç, yetkililere seslenerek, “İnternette ders çalışacak olan öğrenciler sizin çocuğunuz olsaydı, derslerinden geri kalsaydı buna vicdanınız el verir miydi?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19345655/koklu-kentin-dijital-cikmazi-malatyanin-internet-cilesi-bitmiyor