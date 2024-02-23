- Yaşam

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)

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Mübarek üç aylara girmemizle beraber Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar ilk orucun tutulacağı günü heyecanla bekliyor. Bu bağlamda vatandaşların merak ettiği bir konu daha var: Ramazan Bayramı tatili…

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024) mask
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)
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Mübarek üç aylara girmemizle beraber Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar ilk orucun tutulacağı günü heyecanla bekliyor. Bu bağlamda vatandaşların merak ettiği bir konu daha var: Ramazan Bayramı tatili…

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)

Bu yıl ilk oruç, 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Bu tarih Müslümanlar için Ramazan ayının başlangıcı olacak. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, 9 Nisan 2024 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihlerde bayram namazı kılınacak ve bayram kutlamaları gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olma ihtimali bulunuyor. Ramazan Bayramı tatili Salı günü arifeyle başlıyor ve Cuma sona eriyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte 7 gün ediyor. Salı günü yarım gün çalışılacağı ve pazartesinin gününün tatil ilan edilme ihtimali olduğu için 9 günlük bir tatil ilan edilme ihtimali bulunuyor ancak konu netlik kazanmadı.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)

1 GÜNLÜK İZİNLE 9 GÜN TATİL OLABİLİR

Bu arada Ramazan Bayramı tatili Salı günü arifeyle başlıyor ve Cuma sona eriyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte 7 gün ediyor ancak arifeden önceki gün 1 günlük izin alındığı takdirde 9 günlük bir tatil yapılabilinecek.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? (2024)

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23 Şub 2024 - 23:15 - Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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