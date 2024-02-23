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Metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir evin merdivenlerinde terk edilmiş halde bulunan yeni doğmuş bir bebek, polis ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

Metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu mask
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir evin merdivenlerinde terk edilmiş halde bulunan yeni doğmuş bir bebek, polis ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

Metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu

Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, bebeği terk eden kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Bebeğin bulunma anı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Sur, İskenderpaşa Mahallesi, metruk ev, bebek, müdahale, gözaltı

23 Şub 2024 - 23:01 - Asayiş

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