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Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan olayda, E.Y. (37) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple babasının iş yerini ateşe verdi.

Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı mask
Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı
Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan olayda, E.Y. (37) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple babasının iş yerini ateşe verdi.

Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Soğuk hava deposundaki yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında E.Y.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu belirtildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının iş yerinde meydana getirdiği hasarla ilgili olarak ise tahkikat sürüyor.

Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursa, İznik, iş yeri, itfaiye, yangın, soğuk hava deposu

23 Şub 2024 - 22:55 - Gündem

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