Babasının iş yerini ateşe verdi, kendisi de yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan olayda, E.Y. (37) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple babasının iş yerini ateşe verdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Soğuk hava deposundaki yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında E.Y.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu belirtildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının iş yerinde meydana getirdiği hasarla ilgili olarak ise tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.