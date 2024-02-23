Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı

Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinden kayıplara karıştı.
Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, 55 AIV 314 plakalı araç refüjdeki direğe ve bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sürücünün, hurdaya dönen aracı bırakarak kaza yerinden ayrıldığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.