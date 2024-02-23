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Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı

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Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinden kayıplara karıştı.

Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı mask
Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı
Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı
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Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinden kayıplara karıştı.

Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı

Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, 55 AIV 314 plakalı araç refüjdeki direğe ve bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sürücünün, hurdaya dönen aracı bırakarak kaza yerinden ayrıldığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Samsun-Sinop karayolu, kaza, trafik kazası, Sürücü, Otomobil, hurda

23 Şub 2024 - 22:52 - Gündem

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