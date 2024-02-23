18 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik aranması olmak üzere toplamda 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'yi yakaladı. Çarşamba Adliyesine sevk edilen F.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.