Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Isparta'da yaşayan A.M. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, "Adınız bir soruşturmaya karıştı. Bankada bulunan tüm paranızı bizim söylediğimiz hesaba yatırın" şeklindeki dolandırıcılık yöntemiyle 582 bin TL'yi dolandırdı.

Ancak dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu emniyete bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli F.D.'nin bu dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Hesaba bloke konarak, şüphelinin gönderdiği 582 bin TL'nin çekilmesi engellendi ve bu miktar banka tarafından mağdur A.M.'nin hesabına iade edildi. Şüpheli F.D., İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı