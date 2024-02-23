- Yaşam

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Tasteatlas, 16 bin 600 şehir içinde dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti. Listenin ilk 10’unda gastronomi şehri Gaziantep de var.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri mask
İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri
İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tasteatlas, 16 bin 600 şehir içinde dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti. Listenin ilk 10’unda gastronomi şehri Gaziantep de var.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

Gaziantep, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri listesinde ilk 10’a girdi. Tasteatlas, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri listesini bildirdi. 16 bin 600 şehir içinde gastronomi şehri Gaziantep, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri listesinde ilk 10’a girdi.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ YEMEK ŞEHİRLERİ

1-Listenin ilk sırasında İtalya’nın Roma şehri var.
2-Listenin ikinci sırasında yine İtalya’nın Bolonya şehri var.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

3-Lisenin üçüncü sırasında da İtalya’nın Napoli şehri bulunuyor.
4-Listenin dördüncü sırasında Avusturya’nın Viyana şehri var.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

5-Listede beşinci sırayı Japonya’nın Tokyo şehri kaptı.
6-Listede altıncı sırada yine Japonya’dan Osaka şehri bulunuyor.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

7-Listenin yedinci sırasında Hong Kong şehri yer alıyor.
8-Listenin sekizinci sırasında İtalya’dan Torino şehri bulunuyor.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

9-Listenin dokuzuncu sırasında gururumuz Türkiye’nin Gaziantep şehri bulunuyor.
10-Listenin onuncu sırasında Endonezya’dan Bandung şehri yer alıyor.

İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

# malatya, malatya haber, busabah haber, Gaziantep, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri, Tasteatlas, Gastronomi

23 Şub 2024 - 22:31 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL