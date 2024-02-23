İşte dünyanın en iyi yemek şehirleri

Tasteatlas, 16 bin 600 şehir içinde dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti. Listenin ilk 10’unda gastronomi şehri Gaziantep de var.

Gaziantep, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri listesinde ilk 10’a girdi. Tasteatlas, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri listesini bildirdi. 16 bin 600 şehir içinde gastronomi şehri Gaziantep, Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri listesinde ilk 10’a girdi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ YEMEK ŞEHİRLERİ

1-Listenin ilk sırasında İtalya’nın Roma şehri var.

2-Listenin ikinci sırasında yine İtalya’nın Bolonya şehri var.

3-Lisenin üçüncü sırasında da İtalya’nın Napoli şehri bulunuyor.

4-Listenin dördüncü sırasında Avusturya’nın Viyana şehri var.

5-Listede beşinci sırayı Japonya’nın Tokyo şehri kaptı.

6-Listede altıncı sırada yine Japonya’dan Osaka şehri bulunuyor.

7-Listenin yedinci sırasında Hong Kong şehri yer alıyor.

8-Listenin sekizinci sırasında İtalya’dan Torino şehri bulunuyor.

9-Listenin dokuzuncu sırasında gururumuz Türkiye’nin Gaziantep şehri bulunuyor.

10-Listenin onuncu sırasında Endonezya’dan Bandung şehri yer alıyor.