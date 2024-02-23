Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Benito’nun ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Marius’un şutu yandan auta çıktı.
12. dakikada ceza sahasına yapılan ortada oluşan karambolde topu önünde bulan Drongelen’in şutu filelerle buluştu. 1-0
16. dakikada Çaykur Rizespor’un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mocsi’nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kurtardı.
20. dakikada Muhammet’in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Minchev’in kafa vuruşunu kaleci Okan çeldi.
45. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Zeqiri, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan'ı geçemedi.
54. dakikada Maius’un defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Mocsi’nin şutu yakın mesafeden auta çıktı.
70. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Mithat’ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
78. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu filelerle buluşturdu. 3-0
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 83), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser (Osman dk. 80), Flavien Tait (Taylan dk. 60), Carlo Holse, Oliver Ntcham, Benito Raman (Muja dk. 60), Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 80)
Yedekler: Muammer, Fofana, Soner Aydoğdu, Yunus, Muhammed
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Şahin (Eray dk. 81), Attila Mocsi (Alikulov dk. 81), Anıl Yaşar, Casper Hojer (Halil dk. 81), Mithat Pala, Ibrahim Olawojin, Babajide Akintola, Dal Varesanovic (Gustavo dk. 61), Altin Zeqiri (Gaich dk. 46), Martin Minchev
Yedekler: Canberk, Diouf, Faye, Güvenç
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Drongelen (dk. 12), Holse (dk. 54), (Ntcham dk. 78 pen.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Benito, Zeki (Samsunspor), Gustavo (Çaykur Rizespor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.