Yakınca’ya 31 milyon liralık yatırım

Malatya’da Meteoroloji Müdürlüğü lojman yapımı için 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında ödenek ayrıldı. Proje 1.100 metrekare hizmet binası özelliği taşıyor. Tüm detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Malatya’da da yapımı devam eden veya yeni başlanacak olan projelere milyon liralık ödenekler yapılacak. Bunlardan biri de Meteoroloji Müdürlüğü Lojman Yapımı Projesi…

NE ZAMAN BİTİRİLECEK?

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Malatya Meteoroloji Müdürlüğü lojman yapımı için 31.000.000 TL ödeme yapılacak. Projenin toplam tutarı 31.000.000 TL. Projenin başlama ve bitiş tarihi 2023-2024 şeklinde verildi. Proje 1.100 metrekare hizmet binası özelliği taşıyor.

20 ARALIK 2023’TE İHALEYE ÇIKILMIŞ

Öte yandan Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün 20 Aralık 2023 tarihinde Malatya Meteoroloji Müdürlüğü Lojman Yapımı işi için ihaleye çıktığı öğrenildi.

Buna göre, projenin niteliği, türü ve miktarı; toplam inşaat alanı 1429,03 m2 kapalı alana sahip olan betonarme sistemli lojman binaları inşaatı yapım işi olarak açıklanıyor.

NEREDE YAPILACAK?

Projenin yapılacağı adres Yakınca Mahallesi Kayseri Malatya Yolu Ankara Caddesi No:14 Yeşilyurt/Malatya şeklinde açıklanıyor.

Projenin teslim tarihi ise yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günü şeklinde ifade ediliyor.