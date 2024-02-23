Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? Malatya yine en dipte

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılarak konutların bir kısmı sahiplerine verildi. Peki, deprem bölgesinde hangi şehre kaç konut teslim edildi, planlanan konutların yüzde kaçı bitti? Malatya’nın diğer şehirlere göre durumu nasıl?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde hazırlanan konutlar teslim edildi. İşte şehirlere göre teslim edilen konut sayısı:

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

Hatay’da yapımına başlanan 46.000 konutun ilk etabı olan 7.275 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden 29.380 konutun ilk etabı olan 9.289 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman’da yapımı devam eden 34 bin 563 konutun ilk etabı olan 2 bin 798 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep’te 10 bin 90’ı il ve ilçe merkezlerinde, 608’i kırsalda olmak üzere ilk etapta toplam 10 bin 698 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’da yapımı devam eden 3.913 konutun ilk etabı olan 2.255 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Diyarbakır’da yapımı devam eden 6 bin 887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Adana’da yapımı devam eden 3 bin 326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye’de yapımı devam eden 5.231 konutun ilk etabı olan 1.976 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kilis’te 1.103 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa’da yapımı devam eden 5.386 konutun ilk etabı olan 1.314 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya’da yapımı devam eden 23.527 konutun ilk etabı olan 6.181 konut hak sahiplerine teslim edildi.

PLANLANAN KONUTLARIN YÜZDE KAÇI BİTTİ?

Planlanan konutların yüzde kaçının bittiğine dair veriler ise en yüksekten en düşüğe doğru şöyle:

Kilis yüzde 60

Gaziantep yüzde 36

Diyarbakır yüzde 21

Osmaniye yüzde 18

Kahramanmaraş yüzde 17

Şanlıurfa yüzde 14

Elazığ yüzde 13

Adana yüzde 11

Adıyaman yüzde 9

Malatya yüzde 6

Hatay yüzde 4

HATAY’DA 46.000 KONUT

Bu bağlamda Malatya’nın çok alt sıralarda kaldığı dikkat çekiyor. Hatay en alt sırada bulunuyor ancak orada halihazırda 46 bin konut yapım aşamasında. Malatya’da ise bu sayı 23.527…

MALATYA’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunuyor. Şehirde 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerinde, bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun teslimi yapıldı. Ayrıca 23.527 konutun yapımı devam ediyor.