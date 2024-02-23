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Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde Necla Aydın'ı (65) telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti, suça karıştınız. Sizi kurtaracağız" diyerek korkutup kandırdı.

Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı mask
Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı
Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde Necla Aydın'ı (65) telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti, suça karıştınız. Sizi kurtaracağız" diyerek korkutup kandırdı.

Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı

Dolandırıcı, yaşlı kadının 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 53 bin 500 TL parasını alarak kayıplara karıştı. Ancak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucu şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin, Sivas istikametine gitmekte olduğu tespit edildi ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalandı.

Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı

İ.E.Ş. isimli şahsın üst ve eşya aramasında dolandırıcılık sonucunda alınan para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Dolandırılan yaşlı kadının mal varlığı polis tarafından geri verilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yaşlı kadını kandırıp 1 milyon 253 bin 500 lira dolandıran şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Şub 2024 - 20:51 - Gündem

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