Yangında ağır yaralanmıştı, taburcu oldu

Şırnak'ta 12 Kasımda 3 kişinin hayatını kaybettiği yanında ağır yaralanan Enes Usal, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 Kasım'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan E.U., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği 9 ameliyattan sonra taburcu edildi.

Bir binanın bodrum katında yangın sonucu Huzan Talay, Kenan Yorga ve Umutcan Muhammed Küden hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı