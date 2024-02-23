Depremden ampute kurtulan okul müdürü göreve döndü

Adıyaman'ın Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya, 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak 48 saat sonra kurtarıldı.
Bu trajik olayda iki ayağı da dizinden ampute edilen Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden hayata tutunmaya ve görevine geri dönmeye karar verdi. İstanbul ve Afyonkarahisar'da uzun süren tedavilerin ardından protezlerle yürümeye başlayan Kaya, emekli olmayı düşündüğü bir dönemde, eğitim camiasından aldığı destekle yeniden umutlandı.
Bol bol kitap okuyarak zihinsel ve ruhsal olarak kendini geliştirmeye çalışan Kaya, fizik tedaviyle de mücadelesini sürdürdü. Protezleriyle günde 250-300 adım atan Kaya, öğretmenlerin yardımıyla okuluna geri döndü. Öğrencilerinin duygusal mektuplarıyla karşılanan ve büyük bir azimle görevine başlayan
Kaya,
"Gözümü açtığımda aklıma ilk gelen şey emekli olmaktı"
diyerek yaşadığı zorlu süreci ve umut dolu geri dönüşünü anlattı. İsmet Kaya'nın, yaşadığı trajedinin ardından yeniden hayata ve görevine tutunma mücadelesi, tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.