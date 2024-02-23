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Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, deplasman, maç, spor, hazırlık, antrenman

23 Şub 2024 - 20:06 - Spor

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