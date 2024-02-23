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Kapanan yollar ulaşıma açıldı

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Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan bazı mahallelerin yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan yollar ulaşıma açıldı mask
Kapanan yollar ulaşıma açıldı
Kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan bazı mahallelerin yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipinin etkisiyle Muradiye’de birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Yürütülen çalışmalar neticesinde kapanan mahallelerin yolları tekrardan ulaşıma açıldı.

Kapanan yollar ulaşıma açıldı

Muradiye’nin Güllüçimen Mahallesi sakinleri, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan’a teşekkür ederek,

“En uç noktadayız. Özellikle Muradiye Belediyesi personeline çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu sene de mağdur etmediler. Hepsinin büyük bir emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Muradiye, Yağış, kar, kar yağışı, Ulaşım, Yol

23 Şub 2024 - 20:04 - Gündem

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