Kapanan yollar ulaşıma açıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan bazı mahallelerin yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışı ve tipinin etkisiyle Muradiye’de birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Yürütülen çalışmalar neticesinde kapanan mahallelerin yolları tekrardan ulaşıma açıldı.
Muradiye’nin Güllüçimen Mahallesi sakinleri, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan’a teşekkür ederek,
“En uç noktadayız. Özellikle Muradiye Belediyesi personeline çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu sene de mağdur etmediler. Hepsinin büyük bir emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.