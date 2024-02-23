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Sivasspor’da Pendikspor mesaisi

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Pendikspor mesaisi mask
Sivasspor’da Pendikspor mesaisi
Sivasspor’da Pendikspor mesaisi
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Pendikspor mesaisi

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Pendikspor 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor’da Pendikspor mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, Pendikspor, sivasspor, antrenman, maç, spor

23 Şub 2024 - 19:47 - Spor

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