Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 37 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT, 37 farklı suç kaydı bulunan ve aranan T.K. (35) isimli şahsı yakaladı. Hakkında 23 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı