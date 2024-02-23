Icardi, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği’nce yapılan sevk raporları şöyle:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Mauro Icardi'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.