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Icardi, PFDK'ya sevk edildi

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Icardi, PFDK'ya sevk edildi mask
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Icardi, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği’nce yapılan sevk raporları şöyle:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Mauro Icardi'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Şub 2024 - 19:39 - Spor

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