Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, TPAO'ya ait "Duru-1" petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Duru Mahallesi'nde gerçekleşti. Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada İhsan Tunar hayatını kaybederken, Veysel Sert ise yaralandı. Güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek müdahalede bulundu. Yaralı işçi, hastaneye kaldırıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlama anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, olay yerine gitmek için yola çıkan İhsan Tunar'ın yakınlarını taşıyan bir araç, Diyarbakır-Silvan karayolunda devrildi. Kazada Aynur Tunar, Hamza Tunar ve Türkan Tunar yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı